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Kulübeyi yumruklayan Fenerbahçeli Deniz Türüç'ten açıklama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.07.2020 01:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Deniz Türüç, Gençlerbirliği maçında oyundan alınmasına tepki göstermiş ve sinirlerine hakim olamamıştı. Yedek kulübesini yumruklayan Deniz, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.

Kulübeyi yumruklayan Fenerbahçeli Deniz Türüç'ten açıklama

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de gergin anlar yaşanmış ve oyundan alınmasına tepki gösteren Deniz Türüç, teknik ekibin uyarılarını dinlemeden soyunma odasına gitmişti. Benzer bir olay Başkent'te yaşandı.

Avrupa iddiasını sürdüren Fenerbahçe, kritik Gençlerbirliği deplasmanında 2 puan bırakırken, Deniz Türüç, oyundan alınmasına yine tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 70. dakikasında yerini Garry Rodrigues'e bırakan milli futbolcu, bu karara çok sinirlendi. Karapınar'ın kararına tepki gösteren Türüç, yedek kulübesine sert bir şekilde vurdu ve itirazlarını sürdürdü.

"TÜM ÖFKEM VE İSYANIM YEDİĞİMİZ GOL VE POZİSYONAYDI"

90 dakikanın ardından konu ile ilgili açıklama yapan Deniz, maçın adrenalini ile verdiği reaksiyonun yanlış anlaşıldığını ifade etti, şu paylaşımı yaptı:

Maçın adrenalini ile verdiğim reaksiyonun yanlış yere çekilmeye çalışıldığını üzülerek takip ediyorum. Videoda da görüleceği üzere, rakip takım adına: “Bir kere geldiler hocam bir kere geldiler gol yedik, oyunu tam kontrolümüze almıştık. “ diyorum. Tüm öfkem ve isyanım tamamen yediğimiz gol ve pozisyonaydı.


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