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Kulu’da hayvan yetiştiricilerinin su ihtiyacı gideriliyor

KONYA HABERLERİ  | 17.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde suyu kesilen 4 çeşmeye güneş paneli kurularak hayvan yetiştiricilerinin su ihtiyacı gideriliyor.Kulu’ya bağlı Köstengil Mahallesi’nde bulunan 4 çeşmenin sularının kesilmesinin ardından hayvan yetiştiricileri susuz kaldı.

Kulu’da hayvan yetiştiricilerinin su ihtiyacı gideriliyor

Konya’nın Kulu ilçesinde suyu kesilen 4 çeşmeye güneş paneli kurularak hayvan yetiştiricilerinin su ihtiyacı gideriliyor.
Kulu’ya bağlı Köstengil Mahallesi’nde bulunan 4 çeşmenin sularının kesilmesinin ardından hayvan yetiştiricileri susuz kaldı. Bunun üzerine su ihtiyacını karşılamanın yollarını arayan mahalle muhtarı Şenol Güner, mahalleliler ile istişare ederek 10 panelli 2 kilowatt gücünde, saatte 12 ton su basma kapasiteli güneş enerjisi ile çalışan sistemin kurulumu için ortak karar aldı. Sistemin ana kuyudan 4 çeşmeye su basacağını belirten muhtar Şenol Güner, 200 nüfuslu mahallede hayvancılığın yoğun olması nedeniyle çözüm yoluna gittiklerini söyledi. Şenol Güner, yapılan güneş enerjisi sisteminin sabah saatlerinden akşama kadar faal olacağını, geceleri ise çalışmayacağını ifade ederek, “Bu sistem mahallelimizi ve özellikle hayvan sahiplerini sevindirdi. 25 bin TL’ye mal oldu. Bu maliyeti Kulu Belediye Başkanımız Murat Ünver karşılayacak. Kulumuzda bu tür sistemlerin artacağını tahmin ediyorum. Kurulum sonrasında faaliyete geçtikten sonra bizlerin bir kuruş masrafı olmayacak. İleriki günlerde açılışını yapacağız” dedi.

Kulu’da hayvan yetiştiricilerinin su ihtiyacı gideriliyor

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