YURTHABER
  4. Kulu’da sokak hayvanları için barınak

Kulu’da sokak hayvanları için barınak

KONYA HABERLERİ  | 08.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için seyyar barınaklar yapıldı.Olumsuz kış şartlarında sokak hayvanları için alınan önlemler çerçevesinde sokak köpekleri ile kediler için barınaklar yapan Kulu Belediyesi, ahşaptan yapılan kulübeler ile çift katlı kedi barınaklarını ilçede belirlenecek yerlere yerleştirecek.

Kulu’da sokak hayvanları için barınak

Konya’nın Kulu ilçesinde, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için seyyar barınaklar yapıldı.
Olumsuz kış şartlarında sokak hayvanları için alınan önlemler çerçevesinde sokak köpekleri ile kediler için barınaklar yapan Kulu Belediyesi, ahşaptan yapılan kulübeler ile çift katlı kedi barınaklarını ilçede belirlenecek yerlere yerleştirecek. Barınaklarda hayvanların yiyecek ihtiyaçları ise görevliler tarafından lokantalar, kasaplar, fırınlar ve vatandaşların çöp konteynerlerinin yanına bıraktıkları yemek artıkları toplanarak temin edilecek. Günün belirli saatlerinde toplanan yiyecekler, kulübelerin yanına bırakılarak hayvanların barınaklara alışması sağlanacak. Kulu’da 10 adet köpek evi ve barınağı ile 5 adet çift katlı kedi evi ve barınağı yapılacağı bildirildi.

Kulu’da sokak hayvanları için barınak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Akıllı mercek tedavisiyle kesintisiz ve net görüşAkıllı mercek tedavisiyle kesintisiz ve net görüş
Başkan Altay: “Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi şehrimize hayırlı olsun”Başkan Altay: “Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi şehrimize hayırlı olsun”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, hasta çocuklar için yolu açtı

Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, hasta çocuklar için yolu açtı

Konya Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:01
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:15

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Yakut Eczanesi
Karatay
Altan Eczanesi
Selcuklu
Bozal Karaman Eczanesi
Selcuklu
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
Küçüksarı Eczanesi
Selcuklu
Öz Şafak Eczanesi
Selcuklu
Tuğçe Ekici Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Çumra’da gençler sporla korunacak

Çumra’da gençler sporla korunacak

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.