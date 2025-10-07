SPOR

Kulüp başkanı resmen açıkladı! Süper Lig'de bir hoca daha kovuldu

Kayserispor'da alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Markus Gisdol ile yollar ayrıldı. Başka Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın yaptığı açıklamada Gisdol'un görevine son verdiklerini duyurdu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi. Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada, Gisdol ile yolları ayırdıklarını söyledi.

YENİ HOCA...

Alman çalıştırıcıya teşekkür eden Açıkalın, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı. Başkan Açıkalın, yeni teknik adamı, takımın yarın Antalya'da gireceği kampa yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

8 MAÇ 0 GALİBİET

Sarı-kırmızılı ekip, Markus Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı.

Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

