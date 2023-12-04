Kulüp'teki performansı çok beğenilmişti! Çocuk yıldız Ada Erma'nın Gazze mesajları 49. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne damga vurdu

Altın Kelebek Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye Cem Davran, Madrigal ve Ada Erma'nın Gazze mesajları damga vurdu. Gecede En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü 'Kulüp' dizisindeki rolü ile Ada Erma'nın oldu.

Eline çizdiği dünya resmi ile Gazze'de hayatını kaybeden çocukları da anarak duygulandıran bir konuşma gerçekleştirdi:

"Ben bugün elime bir dünya çizerek geldim. Bu dünya sizin bildiğinizden çok farklı bir dünya. Bu dünya yemyeşil. Okyanuslar masmavi. Çocuklar yemyeşil sokaklarda hayvanlarla özgürce koşup eğleniyor. Savaş yok, şiddet yok. Hayvanlar özgür, kadınlar güçlü...

Bu ödülü çocukların ölmediği bir dünyada almak isterdim ama... Bu dünyayı eline çizen tüm çocuklarla beraber dünya güzelleşecek, buna yürekten inanıyorum."

Ada Erma'nın duygu yüklü konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu.





