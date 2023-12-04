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  4. Kulüp'teki performansı çok beğenilmişti! Çocuk yıldız Ada Erma'nın Gazze mesajları 49. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne damga vurdu

Kulüp'teki performansı çok beğenilmişti! Çocuk yıldız Ada Erma'nın Gazze mesajları 49. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne damga vurdu

04.12.2023 10:17 | Son Güncelleme:
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Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 49'uncu kez sahiplerini buldu. Ödül törenine Kulüp dizisindeki performansı ile çok beğenilen çocuk oyuncu Ada Erma'nın konuşması damga vurdu. Yedi yaşındaki başarılı oyuncunun sözleri büyük alkış aldı.

  1. Altın Kelebek Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye Cem Davran, Madrigal ve Ada Erma'nın Gazze mesajları damga vurdu. Gecede En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü 'Kulüp' dizisindeki rolü ile Ada Erma'nın oldu.

Eline çizdiği dünya resmi ile Gazze'de hayatını kaybeden çocukları da anarak duygulandıran bir konuşma gerçekleştirdi:

Ada Erma' 1

"Ben bugün elime bir dünya çizerek geldim. Bu dünya sizin bildiğinizden çok farklı bir dünya. Bu dünya yemyeşil. Okyanuslar masmavi. Çocuklar yemyeşil sokaklarda hayvanlarla özgürce koşup eğleniyor. Savaş yok, şiddet yok. Hayvanlar özgür, kadınlar güçlü...

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Bu ödülü çocukların ölmediği bir dünyada almak isterdim ama... Bu dünyayı eline çizen tüm çocuklarla beraber dünya güzelleşecek, buna yürekten inanıyorum."

Ada Erma' 3

Ada Erma'nın duygu yüklü konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu.

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