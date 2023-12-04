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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'na bir bakan bir daha baktı! "Sanki yataktan kaldırıp getirmişler"

04.12.2023 09:22 | Son Güncelleme:
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Star TV'de yayınlanan "Yalı Çapkını" dizisinde "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu Altın Kelebek gecesinde boy gösterdi. Partneri ve eski aşkı Mert Ramazan Demir gecede yer almazken güzel oyuncunun tarzına da yorum yağdı.

Yalı Çapkını'nda Korhan Ailesi'nin gelini Seyran'a hayat veren Afra Saraçoğlu gerek tarzı gerek özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Yaz aylarında partneri Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa yakalanan güzel isim ilişkisinin bittiğini "Bu konu gerçekten çok fazla gündem olmaya başladı. Ben artık bu konuyla ilgilenmek istemiyorum. Biz sadece iş arkadaşıyız. Onunla özel bir birlikteliğimiz yok" diyerek duyurmuştu.

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Afra Saraçoğlu son olarak partnersiz Altın Kelebek ödüllerine katıldı. Ancak güzel oyuncunun tarzı sosyal medyanın diline düştü.

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Afra Saraçoğlu'nun tarzı saten pijamaya benzetildi ve sosyal medyada "Sanki yataktan kaldırıp getirmişler", "Pijamayla gelmiş gibi", "Kıyafet bu sefer olmamış ya" yorumlarına sebep oldu.

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Afra Saraçoğlu kelebek karakteri kelebe aktan
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