Kulüpler Birliği'nde Ali Koç dönemi sona eriyor! Başkanlık koltuğuna Ertuğrul Doğan'ın gelmesi bekleniyor...

Kulüpler Birliği’nde Başkan Ali Koç dönemi sona eriyor. Bugün yapılacak toplantının ardından kararın açıklanması bekleniyor.
Anadolu kulübünden kalması için ciddi anlamda destek ve baskı gören Başkan Ali Koç, kararından vazgeçmeyerek görevinden ayrılacak. Bu sene Fenerbahçe’ye daha fazla zaman ayırmak isteyen Başkan Ali Koç, Kulüpler Birliği’ne bu kararı bildirecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; birden fazla Süper Lig kulübü, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın geçmesini istiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum