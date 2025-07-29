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Kulüpler Birliği'nde Ali Koç dönemi sona eriyor! Başkanlık koltuğuna Ertuğrul Doğan'ın gelmesi bekleniyor...

Kulüpler Birliği’nin bugünkü toplantısında çarpıcı bir karar alınması bekleniyor. Başkan Ali Koç’un başkanlık görevini bırakacağı ve koltuğu Trabzonspor Bşaknı Ertuğrul Doğan'a teslim etmesi bekleniyor.

Kulüpler Birliği'nde Ali Koç dönemi sona eriyor! Başkanlık koltuğuna Ertuğrul Doğan'ın gelmesi bekleniyor...
Burak Kavuncu

Kulüpler Birliği’nde Başkan Ali Koç dönemi sona eriyor. Bugün yapılacak toplantının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

KAL ISRARLARI SONUÇ VERMEDİ

Kulüpler Birliği nde Ali Koç dönemi sona eriyor! Başkanlık koltuğuna Ertuğrul Doğan ın gelmesi bekleniyor... 1

Anadolu kulübünden kalması için ciddi anlamda destek ve baskı gören Başkan Ali Koç, kararından vazgeçmeyerek görevinden ayrılacak. Bu sene Fenerbahçe’ye daha fazla zaman ayırmak isteyen Başkan Ali Koç, Kulüpler Birliği’ne bu kararı bildirecek.

ERTUĞRUL DOĞAN BEKLENİYOR

Kulüpler Birliği nde Ali Koç dönemi sona eriyor! Başkanlık koltuğuna Ertuğrul Doğan ın gelmesi bekleniyor... 2

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; birden fazla Süper Lig kulübü, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın geçmesini istiyor.

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Ali Koç Kulüpler Birliği ertuğrul doğan fenerbahçe
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