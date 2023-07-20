Kulüpler Birliği'nde Başkan yeniden Ali Koç! "Görevime bir sene daha devam edeceğim"

Kulüpler Birliği toplantısı sona ererken toplantı çıkışında konuşan mevcut başkan Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Toplantı çıkışında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak görevime bir sene daha devam edeceğim" dedi.

YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

Yabancı kuralı ile ilgili Ali Koç: "9+2 nasıl gündeme geldi anlamış değiliz. 8+3 devam ediyor. Hedefimiz geçen sezonun devre arasına kadar 5 yıllık kuralı devreye sokmaktı ama olmadı. Şimdi hedefimiz Aralık ayına kadar son karar verilip bu tartışmaların 5 yıllığına rafa kalkması" yorumunu yaptı.

'HER İSTEDİĞİMİZ OLUYOR MU? HAYIR'

Yabancı konusuyla ilgili Başkan Ali Koç şu sözleri de ekledi: "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki oyuncular, Türk pasaportu olan oyuncular için rica ettik. Kuralı yürürlüğe soktular. Her istediğimiz oluyor mu? hayır! Taleplere göre TFF elinden geldiği gibi karşılık veriyor."

"BİZİM YERİMİZE BAŞKASI MI PAZARLIK YAPIYOR"

Fenerbahçe'nin de transfer gündemine dair sorulan bir soruyu yanıtlayan tecrübeli futbol adamı, "Aklımızın ucundan geçmeyen isimler dolanıyor. Biz de bazen acaba bizim yerimize başka biri mi pazarlık yapıyor diye merak ediyoruz" açıklamasında bulundu.

