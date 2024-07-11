SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Kulüpler Birliği'nde başkanlık seçimi ertelendi! İşte yeni tarih...

Kulüpler Birliği'nde başkanlık seçimi ertelendi! İşte yeni tarih...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.07.2024 10:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüpler Birliği'nde yapılacak başkanlık seçimi, 18 Temmuz'da yapılacak olan TFF başkanlık seçimi sonrasına ertelendi. İşte detaylar...

Kulüpler Birliği'nde başkanlık seçimi ertelendi! İşte yeni tarih...

Kulüpler Birliği'nde yeni başkan 11 Temmuz Perşembe günü (bugün) yapılacak seçimle belli olacaktı.

18 TEMMUZ SONRASI YAPILACAK

tff-secim-aa-1856042

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Vakıf, başkanlık seçimini 18 Temmuz'daki TFF başkanlık seçimi sonrasına erteledi.

Kulüpler Birliği'nin mevcut başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görevi bırakmak istediğini söylemişti. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise bazı kulüplerden gelen başkanlık önerisini geri çevirdi. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği Vakfı için başkan adayı olmak istediğini söylemişti.

Euro 2024
Kendisi de gelmek istiyor! F.Bahçe, Batshuayi'nin rövanşını o isimle alacakKendisi de gelmek istiyor! F.Bahçe, Batshuayi'nin rövanşını o isimle alacak
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kulüpler Birliği son dakika tff
En Çok Okunan Haberler
Marketlerde fiyat farkı isyanı! Görenler inanamadı

Marketlerde fiyat farkı isyanı! Görenler inanamadı

Yenilgi sonrası Mourinho o isimlerin üzerini çizdi! 3 isim kadro dışı...

Yenilgi sonrası Mourinho o isimlerin üzerini çizdi! 3 isim kadro dışı...

Kupadan elenince ortalık karıştı! Yıldız isim tribünde taraftar yumrukladı

Kupadan elenince ortalık karıştı! Yıldız isim tribünde taraftar yumrukladı

Yıldız isim resmen ayrıldı, G.Saray'a veda mesajı!

Yıldız isim resmen ayrıldı, G.Saray'a veda mesajı!

Artık liderlik tahtı Alan Shearer ile birlikte onun...

Artık liderlik tahtı Alan Shearer ile birlikte onun...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.