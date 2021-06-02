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Kulüpler Birliği, yabancı sınırını kabul etmedi!

02.06.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüpler Birliği, TFF'nin yeni açıkladığı yabancı sınırı kararını kabul etmediklerini açıkladı.

Kulüpler Birliği, yabancı sınırını kabul etmedi!

Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı sınırı ve ligin kademeli olarak 18 takıma düşürülmesi kararına karşı olduklarını açıkladı.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonu'na duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir. Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, Salı günü Süper Lig kulüplerimizin tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli girişimlere başlamıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fenerasyon ve Nihat gibi gereksizler bu ülkenin kamburudur.Kuzu kuzu nihat Uefaya söz geçiremeyince böyle saçma sapan kararlar alıyorlar.Allah rızası için bu koca TFF’de aklı başında biri yok mu !...

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