Kulüpler Birliği'nden yeni sezon mesajı

Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından konula ilgili yapılan paylaşımda, "Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunun tüm futbol camiası ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diler, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar dileriz" denildi.
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