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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'den seyircili maç açıklaması

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.09.2020 16:59 | Son Güncelleme

Mehmet Sepil, Süper Lig'de devre arasına kadar Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam edeceğini açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'den seyircili maç açıklaması

Kulüpler Birliği Toplantısı sona erdi. Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.

"GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil,"Devre arasına kadar görevimde kalacağım. Yapılacak seçimin ardından ligin ikinci devresinde yeni başkan göreve gelecek" ifadelerini kullandı.

SEYİRCİLİ MAÇ AÇIKLAMASI

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile seyirci konusunu görüşüp, en azından stadyumların belirli bölümlerinin, örneğin locaların ve ona benzeri alanların kulüplere gelir getirebilmesi için açılabilmesi talebinde bulunacağız." dedi.

YABANCI SINIRI AÇIKLAMASI

Mehmet Sepil, "Lisans, yabancı sayısı olsun birçok konuda hep kararlar federasyonla son dakikada tartışılıyor. Bu sene, bu sürecin sağlıklı yürüyebilmesi adına, önümüzdeki senenin çalışması şimdiden başlaması için federasyonla iş birliği halindeyiz." dedi.

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