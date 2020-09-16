Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'den seyircili maç açıklaması

Kulüpler Birliği Toplantısı sona erdi. Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil,"Devre arasına kadar görevimde kalacağım. Yapılacak seçimin ardından ligin ikinci devresinde yeni başkan göreve gelecek" ifadelerini kullandı.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile seyirci konusunu görüşüp, en azından stadyumların belirli bölümlerinin, örneğin locaların ve ona benzeri alanların kulüplere gelir getirebilmesi için açılabilmesi talebinde bulunacağız." dedi.
Mehmet Sepil, "Lisans, yabancı sayısı olsun birçok konuda hep kararlar federasyonla son dakikada tartışılıyor. Bu sene, bu sürecin sağlıklı yürüyebilmesi adına, önümüzdeki senenin çalışması şimdiden başlaması için federasyonla iş birliği halindeyiz." dedi.
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