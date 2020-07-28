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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil: Küme düşme kaldırılsın

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.07.2020 17:41 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sene küme düşmenin kaldırılması için ortak bir görüşte olduklarını ve TFF'ye müracaat edeceklerini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil: Küme düşme kaldırılsın

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Sepil, "Çok zor bir süreçten geçti Türk futbolu" dedi.

Türk futbolunun çok bir süreçten geçtiğini belirten Sepil, "Başkanlar bu toplantıya katıldı. Çok zor bir süreçten geçti Türk futbolu. Bu süreçte sorunlar da beraber geldi. Bunları tartıştık. Hatayspor ve Erzurumspor başkanları da toplantıda yer aldı. Önümüzdeki toplantıda aramızda bir yeni takım daha olacak. Onlar olmadan kararlar almamız mümkün değil. Yeni toplantıyı kısa sürede yapacağız. Bütün kulüplerin çok önem verdiği konuya değinmek istiyorum. Kadına Şiddete Karşı Olma kampanyası... Berna başkanımız öncülüğünü yaptı. Biz de gayret içinde olduk" dedi.

"KÜME DÜŞME KALDIRILSIN"

Mehmet Sepil,"Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüşte. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız." dedi.

YABANCI SINIRI

Mehmet Sepil, "Yabancı sınırlaması önümüzdeki sezon uygulanmamalı. Bu kuralı, yeni sezonda uygulamanın Türk futboluna hiçbir katkısı yok. Bunu TFF'ye hatırlatıyoruz.Toplantıda, TFF harcama limitinin kulüplerin ihtiyacını karşılamadığını, birçok kulübün transfer döneminde zorluk yaşayacağını görüştük. Tüm kulüpler olarak ortak paydada birleştik. TFF ile harcama limiti konusunu görüşeceğiz." açıklamasını yaptı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
pandemi doğanın dengesini bozduğu gibi futboluda olumsuz etkiledi ben gs 'taraftarıyım bence bu yıl küme düşme olmasın seneye ingiltere de ve italyada ki gibi bir 21 takımlı lig olabilir,kimseyede zararı olmaz yeterki federasyon fixtürü ayarlayabilsin.
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