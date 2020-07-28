Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil: Küme düşme kaldırılsın

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Sepil, "Çok zor bir süreçten geçti Türk futbolu" dedi.

Türk futbolunun çok bir süreçten geçtiğini belirten Sepil, "Başkanlar bu toplantıya katıldı. Çok zor bir süreçten geçti Türk futbolu. Bu süreçte sorunlar da beraber geldi. Bunları tartıştık. Hatayspor ve Erzurumspor başkanları da toplantıda yer aldı. Önümüzdeki toplantıda aramızda bir yeni takım daha olacak. Onlar olmadan kararlar almamız mümkün değil. Yeni toplantıyı kısa sürede yapacağız. Bütün kulüplerin çok önem verdiği konuya değinmek istiyorum. Kadına Şiddete Karşı Olma kampanyası... Berna başkanımız öncülüğünü yaptı. Biz de gayret içinde olduk" dedi.

"KÜME DÜŞME KALDIRILSIN"

Mehmet Sepil,"Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüşte. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız." dedi.