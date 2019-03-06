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Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga arasında iş birliği çalıştayı yapıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.03.2019 17:17 | Son Güncelleme

İspanya La Liga ile Türkiye Kulüpler Birliği arasında Madrid’de iş birliği çalıştayı yapıldı. La Liga Başkanı Javier Tebas, “Bu organizasyonun La Liga ile Kulüpler Birliği arasında ileride gerçekleştirilecek yeni iş birlikleri için güzel bir başlangıç olmasını umuyoruz” dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga arasında iş birliği çalıştayı yapıldı

Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga arasında karşılıklı iş birliğini geliştirmek amacıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de çalıştay düzenlendi.

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerini bünyesinde bulunduran La Liga'nın Madrid'deki genel merkez binasında dün gerçekleşen çalıştay ile ilgili La Liga tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki lig arasında imzalanmış anlaşma çerçevesinde pazarlama, altyapı gelişimi, kulüp-organizasyon yapısı başlıklarında çalıştay gerçekleştirildiği, İspanyol kulüplerinin bakış açısını anlatmak amacıyla Real Valladolid ve Barcelona kulüplerinden temsilcilerin de çalıştaya katıldığı duyuruldu.

Ayrıca, La Liga ile Çin ligi arasındaki anlaşma nedeniyle Çin'de bulunduğundan çalıştaya katılamayan La Liga Başkanı Javier Tebas ile Madrid'deki heyete başkanlık eden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman'ın görüşlerine de açıklamada yer verildi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Orman, "La Liga, İspanya Ligi’nin tüm dünyada pazarlanması, izlenmesi ve marka bilinirliğini en iyi yapan organizasyonlardan biri. Biz de Süper Ligimizi dünya pazarlarında takip edilen, izlenen bir lig haline getirmek için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu. Orman, Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga arasındaki toplantıların devamının geleceğini ve önümüzdeki dönem birlikte güzel iş birliklerine imza atılacağını kaydetti.

La Liga Başkanı Tebas da, "Türkiye, özellikle futboldan en yüksek düzeyde keyif alan bir ülke olarak, La Liga için çok önemli bir iş ortağıdır." değerlendirmesini yaptı. Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte çalışmanın La Liga için "büyük bir zevk" olduğunu kaydeden Tebas, "Bu organizasyonun La Liga ile Kulüpler Birliği arasında ileride gerçekleştirilecek yeni iş birlikleri için güzel bir başlangıç olmasını umuyoruz." temennisinde bulundu.

4 YILDA EKONOMİK GÜCÜNÜ İKİYE KATLADI

İspanya'da 1. ve 2. futbol ligi kulüplerini bünyesinde bulunduran La Liga, 4 yılda ekonomik gücünü ikiye katladı.

Price Waterhouse Coopers adlı danışmanlık firmasının açıkladığı rapora göre, 2016-2017 sezonunda La Liga'nın ekonomik faaliyetlerinin 15 milyar 688 milyon avro olduğu ve bunun İspanya'nın yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının yüzde 1,37'sine denk geldiği belirtildi. La Liga'nın 2012-2013 sezonundaki ekonomik faaliyetlerinin toplamının ise 7 milyar 600 milyon avro olduğu hatırlatıldı.

Raporda, La Liga'nın 15 milyar 688 milyon avroluk ekonomik faaliyetlerinin 3 milyar 10 milyon avrosunun direkt kulüplerden, 5 milyar 594 milyon avrosunun futbol tedarikçilerinden, 3 milyar 998 milyon avrosunun futbol ile bağlantılı sektörlerden, 3 milyar 86 milyon avrosunun da taraftar harcamalarından sağlandığı bildirildi.

2012-2013 ile 2016-2017 sezonlarına göre kıyaslama yapıldığında profesyonel futbol endüstrisinin sağladığı istihdamın 140 bin kişiden 184 bin 600'e yükseldiği, toplanan verginin de 2 milyar 995 milyon avrodan 4 milyar 89 milyon avroya çıktığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
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