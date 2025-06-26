Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Ulsan Hyundai’yi Svensson’un attığı golle 1-0 mağlup eden Borissia Dortmund grubu 7 puanla lider olarak tamamlarken, Fluminense grubu 5 puanla ikinci sırada tamamladı. 2 ekip Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Grubun diğer maçında Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile Fluminense ile karşılaştı, maç 0-0’lık skorla sona erdi.

ULSAN HYUNDAI 0 PUANLA BİTİRDİ

Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai grupta oynadığı 3 karşılaşmadan da puan alamayarak 0 puan toplayabildi ve turnuvadan elendi.