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Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Ulsan Hyundai’yi 1-0 mağlup eden Borissia Dortmund grubu lider olarak tamamlarken, Fluminense grubu ikinci sırada tamamladı.

Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda son 16'ya yükselen takımlar belli oldu!
Burak Kavuncu
Daniel Svensson

Daniel Svensson

İSÇ İsveç
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Ulsan Hyundai’yi Svensson’un attığı golle 1-0 mağlup eden Borissia Dortmund grubu 7 puanla lider olarak tamamlarken, Fluminense grubu 5 puanla ikinci sırada tamamladı. 2 ekip Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Grubun diğer maçında Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile Fluminense ile karşılaştı, maç 0-0’lık skorla sona erdi.

ULSAN HYUNDAI 0 PUANLA BİTİRDİ

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Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai grupta oynadığı 3 karşılaşmadan da puan alamayarak 0 puan toplayabildi ve turnuvadan elendi.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund Fluminense FIFA Kulüpler Dünya Kupası
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