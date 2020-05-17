YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Kumalar Dağı’ndaki şifalı su Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

Kumalar Dağı’ndaki şifalı su Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.05.2020 13:58 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan menba kalitesindeki şifa kaynağı olduğu söylenen Pınar Suyu çeşmesi ve şelalesi, Ramazan ayında vatandaşlarınakınına uğruyor.Vatandaşlar Ramazan ayı dolayısıyla iftara az bir zaman kala Kumalar Dağı’nda bulunan şifa kaynağı olduğu söylenen Pınar Su çeşmesi ve şelalesini ziyaret ederek yanlarında getirdikleri damacanalarla su doldurarak iftar için evlerine götürüyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan menba kalitesindeki şifa kaynağı olduğu söylenen Pınar Suyu çeşmesi ve şelalesi, Ramazan ayında vatandaşlarınakınına uğruyor.
Vatandaşlar Ramazan ayı dolayısıyla iftara az bir zaman kala Kumalar Dağı’nda bulunan şifa kaynağı olduğu söylenen Pınar Su çeşmesi ve şelalesini ziyaret ederek yanlarında getirdikleri damacanalarla su doldurarak iftar için evlerine götürüyor. Ayrıca Kumalar Dağı şifalı suyuyla, yaylasıyla ve manzarasıyla vatandaşların ilgi odağı haline geliyor.
Çeşmeye su doldurmaya gelen Sabri Uçar, ’’Kumalar Yaylası’nda Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün yapmış olduğu hava tahmin raporu binasının tam altındayız şuanda. Buranın tam altında da yeraltı suyu çıkmaktadır. Bu su çok soğuk ve insanın içtikçe içesi geliyor. Buradan herkese hayırlı iftarlar dilerim Allah’a emanet olun sağlıcakla kalın’’ ifadelerine yer verdi.
Kumalar dağına su doldurmaya gelen Ahmet Sarıyol ise ’’Burası çok güzel. Su ile, şelalesiyle arkadaşlarımızın da görmesini isteriz şifalı suyu. Buranın havası çok güzel, suyu buz gibi. Burayı değerli gönül dostlarımızın da görmesini, tanımasını isteriz’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Başkan Tütüncü’den 19 Mayıs mesajı

Başkan Tütüncü’den 19 Mayıs mesajı

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

Kaçak avlanan deniz patlıcanları denize salıverildi

Kaçak avlanan deniz patlıcanları denize salıverildi

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:37
Öğle
12:59
İkindi
16:51
Akşam
20:12
Yatsı
21:46

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Ece Eczanesi
Merkez
Eser Eczanesi
Merkez
Istanbul Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Bizim Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Dedelerinin asırlık lezzeti "kürek helva" ramazan sofralarını süslüyor

Dedelerinin asırlık lezzeti "kürek helva" ramazan sofralarını süslüyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.