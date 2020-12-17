YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Kumar baskınında ceza yağdı

Kumar baskınında ceza yağdı

TOKAT HABERLERİ  | 17.12.2020 16:35 | Son Güncelleme

Tokat’ın Zile ilçesinde korona virüs kısıtlamalarına aldırış etmeden bir dernek binasında kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye 38 bin 54 lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Dutlupaınar Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı bilgilisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi.

Tokat’ın Zile ilçesinde korona virüs kısıtlamalarına aldırış etmeden bir dernek binasında kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye 38 bin 54 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Dutlupaınar Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı bilgilisini alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Zile ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden akşam saatlerinde baskın yaptı. Polis ekipleri dernekte yönetici olan S.A. ve 8 kişinin olduğu ve masalardan birinde oyun oynadığı tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 9 kişiye 28 bin 620 lira, 3 kişiye kumar oynamaktan 3 bin 675 lira, dernekte içki sunumundan 1 kişiye 3 bin 180 lira, kapalı alanda tütün kullanımından derneğe 2 bin 579 lira olmak üzere 38 bin 54 TL para cezası uygulandı. Kumar oynamaya yer sağlamak suçundan dernek yönetici S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öterken bayılan horoz fenomen oldu! Sosyal medya bayılana kadar öten horozu konuşuyor Öterken bayılan horoz fenomen oldu! Sosyal medya bayılana kadar öten horozu konuşuyor
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
1/

Tokat Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:44
Öğle
12:35
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:42

Tokat Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Büşra Bulut Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Erbaa
Arslan Eczanesi
Niksar
Ebru Eczanesi
Turhal
Yenigün Eczanesi
Zile
Almus Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.