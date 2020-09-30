Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye ceza yağdı

Afyonkarahisar’da 2 iş yerine yapılan operasyonla kumar oynadıkları tespit edilen 13 kişiye toplamda 15 bin 925 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ile Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi Göktaş Sokak ile Dumançeşme Sokak’taki 2 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon yaptı. Polis ekiplerinin, iş yerlerine düzenlediği operasyonda yaptığı aramalarda, iskambil ve adisyon kağıtları, okey taşları, ile hesapların tutulduğu ajanda ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahipleri A.S., A.G., ve çalışan İ.S. hakkında adli işlem yapılacağı öğrenilirken iş yerlerinde yakalanan 13 kişiye de ’Kabahatler Kanunu’ gereğince toplam 15 bin 925 lira para cezası uygulandı.



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