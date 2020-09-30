YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye ceza yağdı

Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye ceza yağdı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 30.09.2020 12:52 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da 2 iş yerine yapılan operasyonla kumar oynadıkları tespit edilen 13 kişiye toplamda 15 bin 925 TL para cezası kesildi.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ile Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi Göktaş Sokak ile Dumançeşme Sokak’taki 2 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon yaptı.

Afyonkarahisar’da 2 iş yerine yapılan operasyonla kumar oynadıkları tespit edilen 13 kişiye toplamda 15 bin 925 TL para cezası kesildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ile Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi Göktaş Sokak ile Dumançeşme Sokak’taki 2 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon yaptı. Polis ekiplerinin, iş yerlerine düzenlediği operasyonda yaptığı aramalarda, iskambil ve adisyon kağıtları, okey taşları, ile hesapların tutulduğu ajanda ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahipleri A.S., A.G., ve çalışan İ.S. hakkında adli işlem yapılacağı öğrenilirken iş yerlerinde yakalanan 13 kişiye de ’Kabahatler Kanunu’ gereğince toplam 15 bin 925 lira para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler Birbirinden fazla ilham alan ünlüler
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Görme kusurları tarih oluyor
Görme kusurları tarih oluyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:46
Öğle
12:53
İkindi
16:12
Akşam
18:50
Yatsı
20:06

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Çıçek Eczanesi
Merkez
Demırbas Eczanesi
Merkez
İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Ünal Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şahsı jandarma yakaladı
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şahsı jandarma yakaladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.