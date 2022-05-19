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Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

19.05.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kumburgaz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kumburgaz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kumburgaz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Güzelce Marina’ya emniyetle yanaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

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