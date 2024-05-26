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Küme düşme hattı alev alev! Süper Lig'e veda edecek son takım: Hatayspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Konyaspor...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.05.2024 11:23
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Süper Lig'de küme düşecek son takım bugün belli olacak. Sezonun son haftasında düşme hattı adeta alev aldı. Son 90 dakikanın oynanacağı akşamda 4 takım ligde kalma mücadelesi verecek. İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşirken; Hatayspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Konyaspor'dan biri daha bugün Süper Lig'e veda edecek. Peki hangi takım daha avantajlı durumda? İşte tüm ihtimaller ve detaylar...

Süper Lig'de küme düşme hattı adeta alev alev yanıyor. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği akşamda, ligden düşecek son takım da belli olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk için bugün sahaya çıkarken; Hatayspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Konyaspor da lige tutunmak için ter dökecek.

LİGDE KALMAK İÇİN MATEMATİK HESAPLARI DA DEVREDE

Tüm maçlar saat 19.00'da başlayacak ve küme düşen son takım da bugün belli olacak. İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşirken; 4 takım ise ligde kalma yarışı verecek. Hatayspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Konyaspor; tüm planlarını ligde kalmak üzerine yaparken; matematik hesapları da şimdiden yapılmaya başlandı.

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İşte tüm ihtimalleriyle ligde kalma olasılıkları:

HATAYSPOR'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Hatayspor’un ligde kalması için kazanması şart. Beraberlik ya da yenilgide lige veda eden 4. takım olur.

Hatayspor kazanır, Ankaragücü yenilirse Hatayspor ligde kalmayı garantiler ya da rakibi berabere kalırsa 41 puanda eşitlenirler ve ikili averajda Başkent ekibi düşer.

Gaziantep ve Konyaspor’dan birinin yenildiği ve Ankaragücü’nün kazandığı senaryoda; her iki takımla da ikili averajları eşit olan Hatayspor; genel averajda Gaziantep ve Konyaspor’u geride bırakarak ligde kalır.

Her türlü 3’lü ve 4’lü averajlarda Süper Lig’e devam eder.

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Ligde kalması için 1 puan yeterli.
Yenilmesi halinde; Hatayspor ve Ankaragücü’ünden birinin puan kaybı bile Konyaspor’u ligde tutar.
Olası 3’lü ya da 4’lü averajlarda Konyaspor her ihtimalde lige devam eder.
Hatayspor’la 41 puanda eşitlenirse genel averajla lige veda eder.

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Ligde kalması için 1 puan yeterli.
Yenildiği takdirde; Hatayspor ve Ankaragücü’ünden birinin puan kaybı Gaziantep için ligde kalmak demek.
Hatayspor’la 41 puanda eşitlendiği senaryoda lige genel averajla veda eder.
Rakipleriyle 3’lü ya da 4’lü averaja kaldığı tüm ihtimaller Gaziantep FK’yı TFF 1. Lig’e gönderir.

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Ankaragücü kazanırsa 43 puanla ligde kalmayı garantiler.
Yenilir ya da berabere kalırsa; Hatayspor’un puan kaybını bekleyecek.
Hatayspor’la 41 puanda eşitlenirse; ikili averajla lige veda edecek.
Olası 3’lü ya da 4’lü averajlarda; veda ettiği tek senaryo Hatayspor ve Konyaspor’la puanları eşitlenirse gerçekleşir, diğer ihtimallerde ligde kalır.

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(Fanatik)


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