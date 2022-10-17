KÜMPEM konferansında "perakendede verinin gücü" konusu ele alındı

İSTANBUL (AA) - Migros ve Koç Üniversitesi iş birliğinde kurulan Koç Üniversitesi-Migros Perakende Eğitim Merkezi'nin (KÜMPEM) perakende sektöründeki trendleri ve güncel konuları konuşmak üzere alanında uzman isimleri bir araya getirdiği KÜMPEM Forum Perakende Konferansı gerçekleştirildi.

Migros açıklamasına göre, Migros ve Koç Üniversitesi iş birliğinde 21. yılında dünyaca ünlü üniversitelerin akademisyenleri ve perakende sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren 11. KÜMPEM Forum Perakende Konferansı düzenlendi.

Bu yılki teması "Perakendede İş Zekası" olan konferansta, dijital dönüşüm sayesinde pazar ve operasyonlara ait gerçek verileri kolaylıkla izleyebilen perakende markalarının bu verileri işleyerek bilgi ve tahminlere dönüştürme, bu sayede hem verimli hem de sürdürülebilir iş modellerini geliştirme örneklerini 10 farklı ülkeden seçkin üniversitelerin akademisyenleri ve sektörün önemli isimleri aktardı.

Koç Üniversitesi'nde gerçekleşen akademik buluşma sonrasında perakende sektör buluşmasına imza atıldı.

Konferans kapsamında KÜMPEM Forum Direktörü Dr. Meltem Kayhan moderatörlüğünde düzenlenen "Perakendede Verinin Gücü ile Karar Alma" konulu panelde, Mimeda Yönetici Direktörü Kına Demirel "Perakende Medya: Medyanın 3. Dalgası", Amazon Web Services Kurumsal Çözümler ve Hizmetler Yöneticisi Hasan Basri Akırmak "Amaca Yönelik Analitik ve Yapay Zeka ile Perakendede İnovasyonu Hızlandırma" ve Mall IQ Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Batu Sat "Gerçek-zamanlı Aksiyon Alınabilir Alışveriş Niyeti Tahminlemesi" konularında görüşlerini belirtti.

- "Mimeda ile reklam verenlere 16 farklı kanal sunuyoruz"

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Mimeda Yönetici Direktörü Kına Demirel, Migros'un 25 yıldır dataya yatırım yapan bir şirket olduğunu, 2021 yılında da Türkiye’nin ilk perakende medya şirketi Mimeda'yı kurduğunu hatırlattı.

Demirel, "Mimeda ile reklam verenlere 16 farklı kanal sunuyoruz. Reklam verenler 'benim müşterim kim, müşterimin sepetinde ne var, müşterinin sadakati ne durumda, markam nerede olmalı' gibi sorularının yanıtını elimizdeki datalarla kolaylıkla alabiliyor. Ancak sadece dataya sahip olmak yeterli olmuyor. Zor ve gerekli olan ondan yorum çıkartabilmek. Veri analizi, iç görü ve aksiyon sonucunda başarı geliyor." ifadelerini kullandı.

Amazon Web Services Kurumsal Çözümler ve Hizmetler Yöneticisi Hasan Basri Akırmak da makine öğrenmesinin 20-25 yıl önce kullanılmaya başlandığını, günümüzde çok farklı noktalara ulaştığını belirterek, "150’den fazla ülkede günlük 400 milyon ürünü farklı noktalara teslim ediyoruz. Bunların hepsini gerçek zamanlı olarak takip ediyoruz. Dağıtım merkezlerimizde insanların yanında robotları da kullanıyoruz. Sorunları çözmek için yapay zekayı kullanıyoruz. Son 5-6 yıldır derin öğrenmeye yatırım yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mall IQ Kurucu Ortağı ve CEO'su Dr. Batu Sat ise Mall IQ ile müşterileri için fiziksel dünyayı dijitalleştirdiklerini, müşterilerinin görünür olmadığı yerde devreye girdiklerini bildirdi.

Tüketicilerin ödeme ve alışveriş davranışlarını değiştirmeye çok açık olduğunu belirten Sat, onların düşünme şeklini anlamaya çalıştıklarını, bunun için de yapay zeka gerektiğini kaydetti.

KÜMPEM Forum Direktörü Dr. Meltem Kayhan da "Türkiye’de çok ender olan üniversite-sanayi iş birliklerinden biri olan KÜMPEM Forum, 20. yılını geride bıraktı. Koç Üniversitesi ve Migros'un bu uzun stratejik birlikteliğindeki KÜMPEM kapsamında yapılan ulusal ve uluslararası alanda sayısız doktora tezi, teknoloji transferi, multidisipliner araştırmalar, bilimsel ve sektör uygulamalarının çok yönlü katkıları oldu." ifadelerini kullandı.

- "Artık neredeyse hiç insanın olmadığı depolar var"

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve KÜMPEM Forum Akademik Direktörü Prof. Dr. Gürhan Kök, Koç Üniversitesi'nde perakende alanında çalışan hoca ve doktora öğrencileri olduğunu aktararak, bu alana önem verdiklerini vurguladı.

Kök, "omnichannel" ve online kanaldaki hareketliliğin hem akademik çalışmalarda hem de müşteri taleplerinde görüldüğünü aktardı.

Rotterdam School of Management Erasmus Üniversitesi'nden lojistik ve operasyon yönetimi alanında çalışan Prof. Dr. Rene de Koster de "Artık neredeyse hiç insanın olmadığı depolar var. Otonom mobil robot sistemleri ise insanlarla birlikte siparişlerin hazırlanmasını sağlıyor. 'İnsanlarla robotlar çalıştığında nasıl oluyor' diye bir deney yaptık. İlk amacımız, verimlilik konusundaki farklılığı görmekti. Robot-insan ortak çalışmasında insan lider olduğunda verimlilik artıyor." ifadelerini kullandı.

Stockholm Business School'dan operasyon yönetimi alanında çalışan Doç. Dr. Fredrik Eng-Larsson, "Hızlı, güvenilir, ucuz ve sürdürülebilir-müşteriler, son mil teslimatta gerçekten neye değer veriyor?" başlıklı bir sunum yaptı.

Teslimatta sadece hızın önemli olmadığına işaret eden Eng-Larsson, şunları kaydetti:

"Alışverişte müşteriler tercihlerinin olmasını seviyor ancak çok fazla alternatif olduğunda kafaları karışabiliyor. Yaptığımız araştırmaya göre, müşteriler beklemek yerine daha fazla teslimat ücreti ödemeyi kabul ediyor. Aynı zamanda sürdürülebilirliğe önem verilerek yapılan teslimatta da daha fazla ödeme yapmaya razı. Omnichannel yerine sadece online siparişin kullanıldığı sistemlere baktığımızda iade oranlarının yüzde 40 ile çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da daha fazla karbon salımı ve israf demek."

Münih Teknik Üniversitesi’nden Tedarik ve Değer Zinciri Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alexander Hübner de "Market perakendesinde son kullanma tarihlerine göre seçim" başlıklı sunumunda, dünyada üretilen gıdanın üçte birinin israf edildiğine dikkati çekti.

Hübner, "AB'de kişi başına yıllık 344 kilogram gıda israf ediliyor ve 143 milyon avroya denk geliyor. Tabii ki bunun önemli birtakım sonuçları var. 1 trilyon dolara tekabül eden sera gazı emisyonlarına sebep oluyor. Dünyada gıda israfının en çok yapıldığı ülkeler Çin ve ABD. Küresel etkilerin yanı sıra gıda israfının bir de maliyeti var. Birleşmiş Milletler'in 2030 hedeflerine ulaşmak için önce kaynağında ayrıştırmalı, sonra da yeniden değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- "e-ticaret trendinde gıda en çok büyüyen kategori"

Clemson Üniversitesi'nden yönetim bilimi alanında çalışan Doç. Dr. Serkan Aktürk ise şunları kaydetti:

"Bundan 10 yıl önce kanallar birbiriyle iletişim kurmuyordu. Çoklu kanalda mağaza ve online birbiriyle iletişime giriyor. Müşteriler 'online sipariş ver, mağazadan gel al' gibi her kanaldan sipariş verebildikleri ya da iade edebildikleri imkanlara sahip. Online'dan yapılan alışverişler de mağazaya trafik sağlıyor. Müşterilerine kendini ayrıcalıklı hissettiren, farklı hizmetler sunan, veri odaklı bir kurum kültürü oluşturan şirketler öne çıkıyor."

INESC TEC'ten Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilimi Araştırma Merkezi Başkanı Pedro Amorim de online ticaretin gelişiminin salgın ile birlikte oldukça hızlandığını vurguladı.

Son yıllardaki e-ticaret trendinde gıdanın en çok büyüyen kategori olduğuna işaret eden Amorim, gıdayı, mobilya ve moda ürünlerinin takip ettiğini bildirdi.

Müşterilerin teslimatta hızın yanı sıra eksiksiz gönderim istediğini aktaran Amorim, "Müşteriler, daha fazla ödeme yapmaya da hazırlar ancak bunu karlı gerçekleştirebilmek için özellikle veri ve analitiğe yatırım yapmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

