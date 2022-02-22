Kumru tadında ama lavaşla yapılıyor: Közde kumru dürüm tarifi

Hafta sonu ailecek toplanmaların vazgeçilmezi mangal, üstünde yapılan her yiyeceğin lezzetine lezzet katıyor. Mangalda pişirmek için farklı bir tarif arıyorsanız közde kumru tarifini mutlaka denemelisiniz. İçinde birçok malzemenin bulunduğu tarifin, doyuruculuğuyla midenize adeta ziyafet yaşatacağından eminiz! Mangal keyfinizin olmazsa olmazlarından biri haline gelecek kumru dürüm tarifini sizler için hazırladık. 4 kişilik tarifin malzemelerini isteğinize göre azaltıp artırabilirsiniz. Tarife göz atmaya ne dersiniz?

KÖZDE KUMRU DÜRÜM TARİFİ

MALZEMELER

1 kangal sucuk

8 dilim kaşar peyniri

8 dilim cheddar peynir

4 adet sosis

4 dilim salam

4 dilim jambon

4 adet yeşil biber

3 adet orta boy patates

4 adet lavaş ekmeği

Marul yaprakları

Ketçap

Mayonez

HAZIRLANIŞI