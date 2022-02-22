Kumru tadında ama lavaşla yapılıyor: Közde kumru dürüm tarifi

Hafta sonu ailecek toplanmaların vazgeçilmezi mangal, üstünde yapılan her yiyeceğin lezzetine lezzet katıyor. Mangalda pişirmek için farklı bir tarif arıyorsanız közde kumru tarifini mutlaka denemelisiniz. İçinde birçok malzemenin bulunduğu tarifin, doyuruculuğuyla midenize adeta ziyafet yaşatacağından eminiz! Mangal keyfinizin olmazsa olmazlarından biri haline gelecek kumru dürüm tarifini sizler için hazırladık. 4 kişilik tarifin malzemelerini isteğinize göre azaltıp artırabilirsiniz. Tarife göz atmaya ne dersiniz?
MALZEMELER
1 kangal sucuk
8 dilim kaşar peyniri
8 dilim cheddar peynir
4 adet sosis
4 dilim salam
4 dilim jambon
4 adet yeşil biber
3 adet orta boy patates
4 adet lavaş ekmeği
Marul yaprakları
Ketçap
HAZIRLANIŞI
Öncelikle mangalı yakın.
Mangal yanarken bir kangal sucuğu 4 eşit parçaya bölün ve her bir parçayı ortadan/yatay olarak ikiye ayırın.
Sosislerin üzerine çapraz şekilde küçük çizikler atın.
Patatesleri soyup ince ince doğrayın.
Ardından patateslerin nişastasından arınması için buzlu soğuk suyun içinde yaklaşık 10 dakika kadar bekletin.
Kızartma tenceresinin içine yeteri kadar yağ koyup mangalın üzerinde yağın kızmasını bekleyin.
Patatesleri suyun içinden alıp temiz bir havlu ile hiç ıslaklık kalmayacak şekilde kurutun.
Isınan yağın içinde patateslerinizi kızartın.
Izgaranın arasına sucukları ve sosisleri dizin.
Kızaran patatesleri mangalın üzerinden alın ve ızgaradaki sucuk ve sosisleri koyup pişirin.
Jambon ve salamları da ızgaranın üzerine koyup hafifçe ısıtın.
Bütün malzemeler piştikten sonra ızgarayı mangalın üzerinden alın.
Biberleri mangalda közleyin.
Közlenen biberleri küçük dilimler halinde doğrayın.
Lavaşların arasına eşit olacak şekilde sucuk, sosis, jambon, salam, marul ve közlenmiş biberleri koyun.
Üzerine patates kızartmasını, kaşar ve cheddar peynirini de ekleyip son olarak ketçap ve mayonezi de sıkın.
Lavaşları dürüm halinde sarın.
Kumru dürümleri ızgaranın arasına koyup üzerlerine hafifçe tereyağı sürün.
Cheddar ve kaşar peyniri eriyene kadar dürümleri ısıtın.
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