SPOR

Kupada 4. tur maçlarının programı açıklandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 17.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur müsabakalarının programı belli oldu.

Kupada 4. tur maçlarının programı açıklandı

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu turda, Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 29-31 Ekim'de oynanacak maçların programı şöyle:

29 EKİM SALI:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor (Vakfıkebir İlçe)

13.00 1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor (Çankırı Atatürk)

13.00 Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

13.45 Niğde Anadolu-Antalyaspor (Niğde 5 Şubat)

14.30 Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor (Stadı heniz açıklanmadı)

16.30 Altay-Görelespor (Menemen İlçe)

18.30 Adanaspor-Diyarbekirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor (Bahçeşehir Okulları)

30 EKİM ÇARŞAMBA:

13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Kastamonuspor 1966-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)

13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)

13.30 Payasspor-Manisa FK (Payas İlçe)

13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)

14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)

14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)

20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)

31 EKİM PERŞEMBE:

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)

13.45 Başkent Akademi-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
F.Bahçe maçının stadı değiştiF.Bahçe maçının stadı değişti
'Kocaman Konya'yla özdeşleşti''Kocaman Konya'yla özdeşleşti'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Çaykur Rizespor Demir Grup Sivasspor İstikbal Mobilya Kayserispor İttifak Holding Konyaspor mke ankaragücü

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Dortmund'dan İlkay için asker selamı yorumu

Dortmund'dan İlkay için asker selamı yorumu

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Barış Pınarı'na destek rahatsız etti! 'Vatandaşlık verilmesin'

Barış Pınarı'na destek rahatsız etti! 'Vatandaşlık verilmesin'

Almanya'da 'asker selamı' alarmı! Harekete geçtiler

Almanya'da 'asker selamı' alarmı! Harekete geçtiler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aslan avantajı kaptırdı

Aslan avantajı kaptırdı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kupada 4. tur maçlarının programı açıklandı

Kupada 4. tur maçlarının programı açıklandı

Tarsus İdmanyurdu - Fenerbahçe maçı Mersin'de oynanacak

F.Bahçe maçının stadı değişti

Ergün Penbe: Fenerbahçe'ye karşı güzel bir futbol seyrettirmek istiyoruz

Tarsus F.Bahçe'yi bekliyor

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tarsus İdman Yurdu

İşte F.Bahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi

Göztepe 3 - 0 Yozgatspor 1959 (Ziraat Türkiye Kupası)

Göztepe rahat turladı

Hacettepe 0 - 4 Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor tur atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.