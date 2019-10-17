Kupada 4. tur maçlarının programı açıklandı

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu turda, Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 29-31 Ekim'de oynanacak maçların programı şöyle:

29 EKİM SALI:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor (Vakfıkebir İlçe)

13.00 1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor (Çankırı Atatürk)

13.00 Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

13.45 Niğde Anadolu-Antalyaspor (Niğde 5 Şubat)

14.30 Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor (Stadı heniz açıklanmadı)

16.30 Altay-Görelespor (Menemen İlçe)

18.30 Adanaspor-Diyarbekirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor (Bahçeşehir Okulları)

30 EKİM ÇARŞAMBA:

13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Kastamonuspor 1966-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)