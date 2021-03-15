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Kupada hakemler belli oldu

15.03.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Kupada hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda hafta içinde oynanacak olan yarı final karşılaşmalarında görev alacak olan hakemler belli oldu.

16 Mart Salı günü Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir’i konuk edeceği mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak.

17 Mart Çarşamba günü oynanacak olan Antalyaspor-Alanyaspor karşılaşmasının hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Mücadelede Alpaslan Dedeş ve Murat Ergin Gözüt yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir
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