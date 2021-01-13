YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kupada maçın ardından

Kupada maçın ardından

13.01.2021 00:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: - "Bugün geç oldu güç oldu ama oldu. O yüzden memnunum"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor'u eleyen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Bugün geç oldu güç oldu ama oldu. O yüzden memnunum." dedi.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi adlarına olmasa da maçı izleyenler adına güzel bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.

Karşılaşmanın oldukça zorlu geçtiğini aktaran Terim, şöyle konuştu:

"Bugün geç oldu güç oldu ama oldu. O yüzden memnunum. Malatyaspor'u, Hamza hocayı ve oyuncularımı kutluyorum. Her iki taraf da beraberce oyunu güzelleştirdiler. Son dakika rakip de turu geçebilirdi. Artık çeyrek finale kaldık. Artık önümüzdeki rakipleri bekleyeceğiz."

Zorlu bir takvimle maçların oynandığına işaret eden Terim, "Bu zor virajı da yoğun günleri de geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Fatih Terim, ligde oynanacak maçlarla ilgili de şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak pazara kadar yeterli süre var. Bugün programda değişiklik yaptık. Çünkü işin bu saate kadar süreceğini tahmin etmedik. Normalde yarın antrenman planlıyorduk ama antrenmanı perşembeye aldık. Pazara kadar oyuncularımızı belirli seviyeye getireceğizdir. İnşallah pazar günü sahada hazır olacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım

Malatya Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
12:40
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Ahmet Eken Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Yakıncı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Kupada maçın ardından

Kupada maçın ardından

Akçadağ Belediyesinden esnaflara pandemi desteği

Akçadağ Belediyesinden esnaflara pandemi desteği

Kale’de deprem konutları kura ile sahiplerini buldu

Kale’de deprem konutları kura ile sahiplerini buldu

Özel Mimar Sinan Meslek Lısesi öğrencilerinden yeni buluş

Özel Mimar Sinan Meslek Lısesi öğrencilerinden yeni buluş

MTÜ’den tarımsal eğitim ve öğretim etkinliği

MTÜ’den tarımsal eğitim ve öğretim etkinliği

Anayurt Bulvarı’nın 2. etap çalışmaları devam ediyor

Anayurt Bulvarı’nın 2. etap çalışmaları devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.