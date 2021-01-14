Kupada maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, eski futbolcuları Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulundan (UÇK) aldığı cezayla ilgili, "Çaykur Rizespor yasal haklarını kullanıyor. Hukuki süreçte sonuç ne olursa olsun uymak zorundayız. Haklı olan taraf kazanır." dedi.

Hasan Kartal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak elendikleri müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF UÇK'nin Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermesiyle ilgili görüşlerini aktaran Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan bir sözleşme var. Sözleşmenin en son maddesinde Çaykur Rizespor'un bir hakkı var. Sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu var. Yasal olarak, bir iş sözleşmesi olarak baktığınızda hiçbir problem yok. Önceden anlaşılan ve karşılıklı imzalanan bir sözleşme. Bu sözleşme çerçevesinde de bizim sporcumuzla son gün görüşmelerimiz uygun olmadı. Opsiyonumuzu kullandık. Sporcumuz 6 maç kala sözleşmeyi feshederek ve çok sıkıntılı bir dönemde gitti. Gidişi tabii etik olarak doğru değil. Sözleşme gereği hiç doğru değil. Sözleşmenin maddesini size takdim edebilirim. Sözleşmeyle ilgili konuşanlar önce o maddeyi okuması gerekir. Futbolcu hakları, FIFA ve UEFA, önce bir onları bırak. Sözleşme ne diyor? Ona göre hareket etmek gerek diye düşünüyorum."