Kura çekimine damga vuran olay! Yayına gelen sesler sosyal medyayı salladı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024’te F Grubu’nda rakipleri canlı yayınlanan kura çekimi sonrasında belli oldu. Türkiye Portekiz, Çekya ve Play-off C yolundan gelecek takımla mücadele edecek.

KURA ÇEKİMİDE GARİP SESLER

Milyonların merakla beklediği anlar TRT Spor kanalından canlı yayınlandı. Türkiye'nin rakiplerinin belirleneceği sırada yayını izleyenlere garip sesler yansıdı. Sebebi belli olmayan sesler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar duydukları sesi kadın sesine benzetti. Yaşanan olayı tiye alan bazı hesaplar, "Kura çekimini izlerken, odaya babam girmiştir" yorumunda bulundu.

Konuyla ilgili yapılan diğer paylaşımlar ise şu şekilde;

"Kura çekimi izleyecektik, kanalı değiştirdik"

"Rejide neler oluyor"

"Fotokopi makinasıdır o"

"TRT'den değil , birebir yayının kendisinden geldi. UEFA'nın knedi sitesinde izlerken de duydum çünkü, bir şeyler dönüyor ama..."

"Kendimi sorguladım delirdim sandım"

"Diğer sekmeyi kapatmayı unutmuşlar"

"Dikkat edin sesler üst üste binmesin"







