YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kurabiye için fırına gerek yok! Tavada kurabiye nasıl yapılır?

Kurabiye için fırına gerek yok! Tavada kurabiye nasıl yapılır?

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Eğer canınız çayın, kahvenin yanına pratik bir tatlı çektiyse tavada kurabiye tarifi tam da size göre. İsterseniz fırını çalıştırmadan tavada ağır ateşte pişirerek isterseniz de kocaman bir döküm tavayı kaplayan çikolata damlacıklı kurabiye yapabilirsiniz. Tavada kurabiyelerle 5 çayınıza renk katacağınıza eminiz.

Kurabiye için fırına gerek yok! Tavada kurabiye nasıl yapılır?

Eğer evinizde fırın yoksa veya fırını çalıştırmadan ocakta pratik bir kurabiye tarifine ihtiyacınız varsa size birbirinden leziz tavada kurabiye tariflerimizle geldik. Fırına gerek kalmadan ocağınızın kısık ateşinde kurabiye pişirebilirsiniz. Bunun için isterseniz kapaklı bir teflon tencere veya döküm tava kullanabilirsiniz. Çayın ve kahvenin yanına, dilerseniz dondurmayla süsleyerek servis edebileceğiniz tavada kurabiye tarifine bayılacağınıza eminiz.

DÖKÜM TAVADA ENFES DEV KURABİYE

ku

15 dakikada hazırlayabileceğiniz 4 kişilik tava kurabiyesinin bağımlısı olacaksınız. Tava kurabiyesi için gereken malzemeler:

2 tane yumurta
2,5 su bardağı un
1 çay bardağı damla çikolata
1 paket vanilya
1,5 çay kaşığı kabartma tozu
120 gram tereyağı (oda sıcaklığında olacak)
3/4 su bardağı kadar toz şeker
Tava kurabiyesinin pişirme aşamaları ise şöyle;

Derin bir kabın içerisine oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyin ve mikserle çırpın.
Tereyağı kremaya benzer bir hale büründüğünde çırpmayı bırakın.
Üzerine toz şekeri ekleyip 5 dakika daha mikserle çırpmaya devam edin.
Şekeri çırpınca üzerine yumurtaları ekleyip çırpın.
Kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edin. Ardından yavaş yavaş unu ekleyip kurabiye hamurunu yoğurun.
Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurun içerisine damla çikolatayı da koyun.
Kabın içerisindeki hamurun üzerini streç filmle örtün ve 1 saat kadar dinlenmesi için buzdolabına yerleştirin. 1 saatlik bekleme süresi, eğer zamanınız azsa 20 dakikaya kadar düşürülebilir.
Püf noktası: Bir gece boyunca kurabiye hamurunu buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli bir tat elde edeceğinizi belirtelim.
Kurabiye hamurunu buzdolabından çıkarın ve bu esnada döküm tavanın tabanını tereyağı ile iyice yağlayın.
Hamuru tavanın içerisine ellerinizle bastırarak yayın.
Fırını 170 derecede önceden ısıtın. Tavadaki kurabiyenizi 20 dakika fırında pişirin.

TAVADA PİŞEN KURABİYELER

kk

Fırını çalıştırmanıza gerek kalmadan kısık ateşte üzeri kapaklı bir tavada da kurabiyeleri pişirebilirsiniz. Bunun için gereklen malzemeler şöyle;

4 yemek kaşığı tereyağ
8 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı nişasta
4-5 yemek kaşığı pudra şekeri (toz şeker de olabilir)
Süslemek için marmelat
Tavada kurabiye pişirebilmek için takip edilmesi gereken adımlar şöyle;

Malzemelerin hepsini derin bir kap içerisinde karıştırıp hamur elde edene kadar yoğurun.
Yoğurma işlemi tamamlanınca tezgaha streç film yayın.
Streç filmin içerisine hamuru yerleştirip üzerini örtün ve düzleştirin.
Dümdüz olduğunda hamur kalıplarıyla şekiller çıkarın.
Tavayı yağlayın ve kurabiyeleri içerisine dizin, kapağını kapatın.
En küçük ocakta en düşük ateşte pişirmeye başlayın.
İlk ocağa koyduktan sonraki 10 dakika boyunca tavanın kapağının açmamaya dikkat edin. Sonrasında piştiğinden emin olunca kurabiyeleri tavadan alabilirsiniz.
Pudra şekeri veya marmelatla süsleyerek tava kurabiyelerini servis edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tahliye iddiaları sosyal medyada olay olduTahliye iddiaları sosyal medyada olay oldu
Köftecilerin herkesten sır gibi sakladıkları o tarif! Evde leziz köfte ekmek tarifi!Köftecilerin herkesten sır gibi sakladıkları o tarif! Evde leziz köfte ekmek tarifi!
Tahinli kurabiye tarifi: Helva tadında ağızda dağılan lezzet Tahinli kurabiye tarifi: Helva tadında ağızda dağılan lezzet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tavada kurabiye nasıl yapılır?, kurabiye,

En Çok Okunan Haberler

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

O yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

O yoruma çıldırdı! 'Kendi b.knda boğul!'

Acun çileden çıktı! 'Her şeyi ispat edeceğim'

Acun çileden çıktı! 'Her şeyi ispat edeceğim'

'Koku ve tat alamıyorum! Bakanlığın...'

'Koku ve tat alamıyorum! Bakanlığın...'

Bu besinler dizleri tamamen yeniliyor! Zerdeçal, kabak çekirdeği...

Bu besinler dizleri tamamen yeniliyor! Zerdeçal, kabak çekirdeği...

Kurabiye için fırına gerek yok! Tavada kurabiye nasıl yapılır?

Kurabiye için fırına gerek yok! Tavada kurabiye nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

4 Farklı Türk Kahvesi Tarifi

4 Farklı Türk Kahvesi Tarifi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kekiniz kabarmıyorsa bundan olabilir! İşte kabaran kek tarifi..

Kekiniz kabarmıyorsa bundan olabilir!

Eğer tane tane pilav yapamıyorsanız bunları yanlış yapıyorsunuz! Kavurmadan önce...

Eğer tane tane pilav yapamıyorsanız bunları yanlış yapıyorsunuz!

Bu tarifle yapılan açma 4 gün bayatlamıyor!

Bu tarifle yapılan açma 4 gün bayatlamıyor!

Siz de evde lahmacun yapabilirsiniz! İşte ustaların lahmacun tarifi...

Siz de evde lahmacun yapabilirsiniz!

Bu besinler dizleri tamamen yeniliyor! Zerdeçal, kabak çekirdeği...

Bu besinler dizleri tamamen yeniliyor! Zerdeçal, kabak çekirdeği...

Yumurtayı kaç dakika haşlarsak hangi kıvamda olur?

Yumurtayı kaç dakika haşlarsak hangi kıvamda olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.