Kurabiye için fırına gerek yok! Tavada kurabiye nasıl yapılır?

Eğer evinizde fırın yoksa veya fırını çalıştırmadan ocakta pratik bir kurabiye tarifine ihtiyacınız varsa size birbirinden leziz tavada kurabiye tariflerimizle geldik. Fırına gerek kalmadan ocağınızın kısık ateşinde kurabiye pişirebilirsiniz. Bunun için isterseniz kapaklı bir teflon tencere veya döküm tava kullanabilirsiniz. Çayın ve kahvenin yanına, dilerseniz dondurmayla süsleyerek servis edebileceğiniz tavada kurabiye tarifine bayılacağınıza eminiz.

DÖKÜM TAVADA ENFES DEV KURABİYE

15 dakikada hazırlayabileceğiniz 4 kişilik tava kurabiyesinin bağımlısı olacaksınız. Tava kurabiyesi için gereken malzemeler:

2 tane yumurta

2,5 su bardağı un

1 çay bardağı damla çikolata

1 paket vanilya

1,5 çay kaşığı kabartma tozu

120 gram tereyağı (oda sıcaklığında olacak)

3/4 su bardağı kadar toz şeker

Tava kurabiyesinin pişirme aşamaları ise şöyle;

Derin bir kabın içerisine oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyin ve mikserle çırpın.

Tereyağı kremaya benzer bir hale büründüğünde çırpmayı bırakın.

Üzerine toz şekeri ekleyip 5 dakika daha mikserle çırpmaya devam edin.

Şekeri çırpınca üzerine yumurtaları ekleyip çırpın.

Kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edin. Ardından yavaş yavaş unu ekleyip kurabiye hamurunu yoğurun.

Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurun içerisine damla çikolatayı da koyun.

Kabın içerisindeki hamurun üzerini streç filmle örtün ve 1 saat kadar dinlenmesi için buzdolabına yerleştirin. 1 saatlik bekleme süresi, eğer zamanınız azsa 20 dakikaya kadar düşürülebilir.

Püf noktası: Bir gece boyunca kurabiye hamurunu buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli bir tat elde edeceğinizi belirtelim.

Kurabiye hamurunu buzdolabından çıkarın ve bu esnada döküm tavanın tabanını tereyağı ile iyice yağlayın.

Hamuru tavanın içerisine ellerinizle bastırarak yayın.

Fırını 170 derecede önceden ısıtın. Tavadaki kurabiyenizi 20 dakika fırında pişirin.