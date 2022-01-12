Kurak bir yıl geçiren Konya'da karla karışık yağmur sevinçle karşılandı

Konya'da sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur, kurak bir yıl geçiren kentte sevinçle karşılandı.

Kent merkezinde gece başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yaz ve sonbahar döneminde yaşanan aşırı kuraklığın etkisiyle su kaynaklarının olumsuz etkilendiği kentte halk, yağmuru sevinçle karşıladı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü şehirde yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan sağanak nedeniyle yer yer trafikte aksamalar meydana gelirken, kayganlaşan yollarda araçlar ilerlemede güçlük çekti.



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