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Kuraklıkla boğuşan Burdur Gölünde Flamingoların dansı

05.06.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuraklık ve yanlış sulama nedeniyle suyu günden güne azalan ve su kuşlarının uğrak yeri olan Burdur Gölü önceki yıllara nazaran az olsa da flamingolar gelmeye başladı.

Kuraklıkla boğuşan Burdur Gölünde Flamingoların dansı

Burdur Gölü Son 40 yılda su hacminin büyük bölümünü kaybetmesine rağmen önceki yıllara göre az da olsa su kuşlarını ağırlamaya devam ediyor. Her yıl binlerce kuşun uğrak yeri olan göle bu sene az da olsa flamingolar gelmeye başladı. Asıl konaklama yerleri Akgöl (Çorak Göl) ve Yarışlı Gölü’n olan flamingolar kuraklık nedeniyle tuzluluk oranı artan Burdur Gölü’ne de gelmeye başladı.
Halk Plajında çekilen görüntülerde 20 kadar flamingo göl üzerinde adeta uçuş gösterisi düzenledi. Kırmızı beyaz renkleriyle göz kamaştıran kuşlar seyir zevki yaşattı.

Burdur Gölü’nde flamingoların dışında Sakarmeke, Elmabaş Patka ve Macar Ördeği gibi su kuşları da bulunuyor.

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