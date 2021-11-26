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A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Portekiz oldu

26.11.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin FIFA Dünya Kupası play-off'taki rakibi bugün belli oldu. Ay-Yıldızlı takım, Portekiz ile eşleşti.

A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Portekiz oldu

A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turundaki rakibi belli oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz play-off turunda Portekiz ile eşleşti.

A Milli Takım, Portekiz'i geçmesi halinde İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle sahasında oynayacak.

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

A YOLU

İskoçya - Ukrayna

Galler - Avusturya

B YOLU

Rusya - Polonya

İsveç - Çekya

C YOLU

İtalya - K. Makedonya

Portekiz - TÜRKİYE

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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