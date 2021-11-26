A Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Portekiz oldu

A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turundaki rakibi belli oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz play-off turunda Portekiz ile eşleşti.
A Milli Takım, Portekiz'i geçmesi halinde İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle sahasında oynayacak.
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.
İskoçya - Ukrayna
Galler - Avusturya
Rusya - Polonya
İsveç - Çekya
İtalya - K. Makedonya
Portekiz - TÜRKİYE
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.
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