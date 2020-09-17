Kurallara uymayanlara af yok

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince pandemi ile mücadele kapsamında son günlerde kurallara uymayan 61 kişi hakkında tutanak düzenlenerek haklarında işlem yapıldı. Ayrıca 1 işyeri hakkında da hıfzıssıhha kurallarına uymadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı. Düzenlenen tespit tutanakları doğrultusunda da İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerekli cezai işlemlerin uygulandığı kaydedildi.

Bozüyük’te son günlerde Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığının giderek artması ve tüm uyarılara rağmen kurallara uyulmaması yetkilileri ek önlemler almaya teşvik etti. Yapılan tüm açıklama ve duyurulara rağmen kurallara uymayan uymayan vatandaş ve işyerleri hakkında işlem yapıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uymayan 16 kişi hakkında ihlal ve tespit tutanağı düzenlendi. Yine maske kurallarına riayet etmeyen 26 kişi hakkında da ihlal ve bu düzenlendi. Ayrıca karantina kurallarına uymayan Türk Ceza Kanununa göre bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranan 19 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. İlçe Hıfzıssıhha kararlarına aykırı hareket eden bir işyerine de idari işlem uygulandı.

İlçe halkı pandemi süresince özellikle maske ve mesafe kurallarına uymaları yönünde bir kez daha uyarılırken kurallara uymayanlar vatandaşların cezai işlemlerle karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

