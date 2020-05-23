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Kurallara uymayanlara ceza yağdı

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.05.2020 10:54 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, korona virüs uygulamaları kapsamında kurallara uymayan 13 kişiye 4 bin 704 TL idari para cezası uygularken, kontrol edilen 2 bin 520 araçtan 63’ünün sürücüsüne 37 bin 396 TL ceza kesti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, korona virüs uygulamaları kapsamında kurallara uymayan 13 kişiye 4 bin 704 TL idari para cezası uygularken, kontrol edilen 2 bin 520 araçtan 63’ünün sürücüsüne 37 bin 396 TL ceza kesti. Uygulamada 10 araç da trafikten men edildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 441 personel ile 2 arama köpeğinin katılımı ile gerçekleştirilen korona virüs uygulaması kapsamında kurallara uymayanlara gereken işlemleri yaptı. 578 süresiz kapalı iş yeri olmak üzere toplam bin 68 iş yeri denetlenirken, 3 bin 629 şahısın sorgulandığı uygulamada arama kaydı bulunan 6 şahıs yakalandı. 65 yaş üstü 3 vatandaş, 20 yaş altı 5 genç, sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye ise toplam 4 bin 704 lira idari para cezası uygulandı. Kontrol noktalarında durdurulan 2 bin 520 araç kontrol edilirken, 68 araç sürücüsüne 37 bin 396 TL ceza kesilip 10 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığı halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği uyarısında da bulundu.

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