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Kur’an-ı Kerim kurslarındaki gençlere malzeme desteği

ORDU HABERLERİ  | 09.12.2020 09:37 | Son Güncelleme

Ordu’nun Gölköy ilçesinde Kur’an-ı Kerim kursunda eğitim gören gençlere spor yapabilmeleri amacıyla malzeme dağıtımı yapıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Ordu’nun ilçelerinde faaliyet gösteren müftülüğe bağlı Kur’an-ı Kerim kurslarına katılan gençlerin boş zamanlarında spor yapabilmeleri için spor malzemesi desteği sürüyor.

Kur’an-ı Kerim kurslarındaki gençlere malzeme desteği

Ordu’nun Gölköy ilçesinde Kur’an-ı Kerim kursunda eğitim gören gençlere spor yapabilmeleri amacıyla malzeme dağıtımı yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Ordu’nun ilçelerinde faaliyet gösteren müftülüğe bağlı Kur’an-ı Kerim kurslarına katılan gençlerin boş zamanlarında spor yapabilmeleri için spor malzemesi desteği sürüyor. Fatsa, Çamaş ve Altınordu ilçelerindeki kurslara yapılan malzeme desteğinin ardından Gölköy İlçe Müftülüğü Kur’an-ı Kerim kursuna malzeme desteği yapıldı.
Gölköy ilçesindeki Yatılı Kur’an Kursu öğrencilerine Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından futbol, basketbol ve voleybol topu, eşofman, tişört, atlama ipi, masa tenisi masası, basketbol potası, futbol kalesi, dart seti ve badminton setinden oluşan spor malzemesi dağıtıldı. Spor malzemeleri Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından verildi.

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