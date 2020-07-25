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Kur’an kursu öğrencilerinden anlamlı destek

VAN HABERLERİ  | 25.07.2020 09:36 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını ‘Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ kampanyasına bağışladılar.İpekyolu İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Murat Değer Kur’an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile sürdürülen ‘Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ kampanyasına bağışladılar.

Kur’an kursu öğrencilerinden anlamlı destek

Van’ın İpekyolu ilçesinde Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını ‘Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ kampanyasına bağışladılar.
İpekyolu İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Murat Değer Kur’an Kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile sürdürülen ‘Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ kampanyasına bağışladılar. Öğrencilerin bu anlamlı bağışlarından duygulanan İl Müftüsü Ömer Keskin, yaptığı açıklamasında öğrenci ve ailelerini tebrik ederek, “Yaşları küçük ama kalpleri kocaman bir geleceğimiz var bizim. Bu bağışlar gösteriyor ki, geleceğimiz umut vadediyor. Bizler millet olarak kimsesizlerin ve mazlumların umuduyuz. Ben bu anlamda kampanyaya destek veren tüm öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

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