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Kurban Bayramı için yurt dışına talep arttı

12.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı için yurt dışına talep arttı

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, 5 Temmuz’dan itibaren yurt dışına alınan uçak biletlerinde artış görüldüğünü beliterek, "Kiev, Bakü, Kahire ve Düsseldorf’a bilet satışlarında artış yaşandı. Aynı zamanda Düsseldorf, Berlin ve Amsterdam’dan Türkiye’ye uçak bileti alımları da arttı." ifadelerini kullandı.

Erol, yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılma kararının alınmasından sonra vatandaşların tatil planlarının netleştiğini belirtti.

Kurban Bayramı için ortalama 7 günlük biletler alındığının altını çizen Erol, bu yıl, tatilcilerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı tatilini birleştirmeyi tercih etmediğini bildirdi. Erol, ancak ülkelerin seyahat kısıtlamalarını aşılanan yolcular için kaldırmaya başlamasıyla birlikte 5 Temmuz’dan itibaren yurt dışına alınan uçak biletlerinde artış görüldüğünü belirterek, "Kiev, Bakü, Kahire ve Düsseldorf’a bilet satışlarında artış yaşandı. Aynı zamanda Düsseldorf, Berlin ve Amsterdam’dan Türkiye’ye uçak bileti alımları da arttı." ifadelerini kullandı.

Erol, bayram döneminde seyahat yoğunluğunun 17 Temmuz'da yaşanacağını, uçak ve otobüs biletlerinde satışların büyük çoğunluğunun tek kişilik olduğunu aktardı.

- "Uçak bileti aramalarında yüzde 170, otobüs bileti aramalarında yüzde 390 artış yaşandı"

Çağlar Erol, bayram dönemi için uçak ve otobüs biletleri ile otel rezervasyonlarında en çok tercih edilen tatil bölgeleri arasında ilk sırada Antalya'nın yer aldığını belirtti.

Geçen yıl Kurban Bayramı’nda en çok tercih edilen destinasyon olan Muğla'nın, bu yıl Antalya ve İzmir’in ardından 3’üncü sıraya yerleştiğini ifade eden Erol, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı için uçak bileti aramalarında yüzde 170, otobüs bileti aramalarında yüzde 390 artış yaşandı. Uçak biletinde İstanbul - Adana, otobüs biletinde ise İstanbul - Ankara en çok tercih edilen rotalar oldu. 15 Temmuz tarihinden itibaren yapılan otel rezervasyonlar ortalama 3 günlük oldu. Konaklama aramalarında Antalya, Muğla, İstanbul, İzmir ve Aydın gibi şehirlerin tercih edildiğini görüyoruz. En çok aranan konaklama tiplerinde ise muhafazakar oteller ilk sırada yer alıyor. Muhafazakar otelleri bungalov oteller ve odasında havuz olan oteller takip ediyor. Otobüs biletinde tek seferde alınan pahalı bilet (3 kişi için) 1.050 TL olurken, bu fiyat uçak biletinde (3 kişi için) gidiş-dönüş Batı Afrika’nın Burkina Faso ülkesinin en büyük şehri Ouagadougou uçak bileti için 42 bin 120 TL olarak karşımıza çıktı. Tek kişilik en ucuz otobüs bileti 25 TL, en ucuz uçak bileti ise 116,99 TL'ye satın alındı."

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