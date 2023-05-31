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Kurban Bayram’ı öncesi Sivas’ta tüm hayvan pazarları kapatıldı

31.05.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesi Sivas’ta bulunan tüm hayvan pazarları şap hastalığı tehlikesi nedeniyle tedbir maksatlı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Kurban Bayram’ı öncesi Sivas’ta tüm hayvan pazarları kapatıldı

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi Çerçevesinde hayvan sağlığının korunması, halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklarına karşı mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla Şarkışla hayvan pazarı olmak üzere Sivas il genelindeki tüm hayvan pazarları tedbir maksatlı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Hayvan varlığı ve üretim kapasitesi ile ülkenin en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olma özelliğine sahip Sivas’ta hayvan pazarları yaklaşık 10 gün gibi bir süre kapatılacağı ve Kurban Bayramı’na az bir süre kala açılacağı öğrenildi. Kurban Bayram’ı öncesi hayvan pazarlarının kapatılması satıcılar tarafından şok etkisi oluştururken kapatılan hayvan pazarları sessizliğe büründü.

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