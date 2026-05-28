YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kurban eti neden kokar? Çözümü aslında çok basit

Uzmanlar, kurban etinde oluşan kötü kokunun çoğu zaman yanlış saklama ve dinlendirme yöntemlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Doğru muhafaza koşullarıyla bu sorunun büyük ölçüde önüne geçilebileceği ifade ediliyor.

Kurban eti neden kokar? Çözümü aslında çok basit

Kurban Bayramı döneminde vatandaşların en sık karşılaştığı sorunlardan biri de et kokusu oluyor. Özellikle yeni kesilen etin uygun koşullarda bekletilmemesi, hem tat hem de koku açısından olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Kasaplar ve gıda uzmanları ise birkaç temel kurala dikkat edilmesinin yeterli olduğunu belirtiyor.

EN SIK NEDEN: ETİ HEMEN POŞETE KOYMAK

Uzmanlara göre yeni kesilen etin doğrudan poşete konulması en büyük hatalardan biri. Hava almayan ortamda kalan etin terleme yaptığı ve bunun da ağır bir kokuya neden olabileceği ifade ediliyor.

Kurban eti neden kokar? Çözümü aslında çok basit 1

DİNLENDİRME SÜRECİ

Yeni kesilen etin hemen tüketilmemesi gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, etin serin ve hava alan bir ortamda birkaç saat dinlendirilmesinin hem sertliği hem de kokuyu azaltabileceğini ifade ediyor.

YANLIŞ SICAKLIK BOZULMAYI HIZLANDIRABİLİR

Etin uzun süre sıcak ortamda bekletilmesi, bakteri oluşumunu hızlandırabiliyor. Bu durumun kötü kokuya yol açmasının yanı sıra sağlık açısından da risk oluşturabileceği vurgulanıyor.

Kurban eti neden kokar? Çözümü aslında çok basit 2

SİRKE VE LİMON YÖNTEMİ

Kasaplar, bazı durumlarda etin yıkanmadan önce değil, pişirme sırasında doğal yöntemlerle desteklenmesini öneriyor. Özellikle sirke, limon ve defne yaprağı gibi ürünlerin kokuyu hafifletmeye yardımcı olabileceği belirtiliyor.

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT

Kesim sırasında kullanılan ekipmanların temiz olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, hijyen eksikliğinin de et kokusunu artırabileceğini ifade ediyor. Uygun saklama ve doğru dinlendirme yöntemleriyle daha sağlıklı ve kaliteli sonuç elde edilebileceği belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban eti neden sert olur? İşte çoğu kişinin bilmediği sebepKurban eti neden sert olur? İşte çoğu kişinin bilmediği sebep
Kurban etini pişirmenin altın kurallarını açıkladıKurban etini pişirmenin altın kurallarını açıkladı

Anahtar Kelimeler:
kurban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.