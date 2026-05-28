Kurban eti neden kokar? Çözümü aslında çok basit

Kurban Bayramı döneminde vatandaşların en sık karşılaştığı sorunlardan biri de et kokusu oluyor. Özellikle yeni kesilen etin uygun koşullarda bekletilmemesi, hem tat hem de koku açısından olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Kasaplar ve gıda uzmanları ise birkaç temel kurala dikkat edilmesinin yeterli olduğunu belirtiyor.

EN SIK NEDEN: ETİ HEMEN POŞETE KOYMAK

Uzmanlara göre yeni kesilen etin doğrudan poşete konulması en büyük hatalardan biri. Hava almayan ortamda kalan etin terleme yaptığı ve bunun da ağır bir kokuya neden olabileceği ifade ediliyor.

DİNLENDİRME SÜRECİ

Yeni kesilen etin hemen tüketilmemesi gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, etin serin ve hava alan bir ortamda birkaç saat dinlendirilmesinin hem sertliği hem de kokuyu azaltabileceğini ifade ediyor.

YANLIŞ SICAKLIK BOZULMAYI HIZLANDIRABİLİR

Etin uzun süre sıcak ortamda bekletilmesi, bakteri oluşumunu hızlandırabiliyor. Bu durumun kötü kokuya yol açmasının yanı sıra sağlık açısından da risk oluşturabileceği vurgulanıyor.

SİRKE VE LİMON YÖNTEMİ

Kasaplar, bazı durumlarda etin yıkanmadan önce değil, pişirme sırasında doğal yöntemlerle desteklenmesini öneriyor. Özellikle sirke, limon ve defne yaprağı gibi ürünlerin kokuyu hafifletmeye yardımcı olabileceği belirtiliyor.

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT

Kesim sırasında kullanılan ekipmanların temiz olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, hijyen eksikliğinin de et kokusunu artırabileceğini ifade ediyor. Uygun saklama ve doğru dinlendirme yöntemleriyle daha sağlıklı ve kaliteli sonuç elde edilebileceği belirtiliyor.