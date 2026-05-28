Kurban eti neden sert olur? İşte çoğu kişinin bilmediği sebep

Yeni kesilen hayvan eti, 'ölüm sertliği' olarak bilinen doğal bir süreçten geçiyor. Kesimden hemen sonra kaslar kasılı halde kaldığı için et hem sert hem de lezzetsiz olabiliyor. Bu nedenle kurban etinin hemen tüketilmesi yerine belirli bir süre dinlendirilmesi gerekiyor.

İLK SAATLERDE TÜKETMEK BÜYÜK HATA

Uzmanlar, kurban etinin kesildikten sonra en az 12 ila 24 saat dinlendirilmesini öneriyor. Özellikle büyükbaş hayvan etlerinde bu süre daha da önem kazanıyor. Dinlenme sürecinde kas yapısı gevşiyor ve et daha yumuşak hale geliyor.

Kesim sonrası hemen pişirilen etlerde ise şu sorunlar sık görülüyor:

Sert ve lastik gibi bir yapı oluşması

Pişirme süresinin uzaması

Etin suyunu kaybetmesi

Lezzetin azalması

Bu nedenle etin doğru koşullarda muhafaza edilmesi büyük önem taşıyor.

BUZDOLABINA SICAK ŞEKİLDE KOYMAYIN

Kurban etinin yanlış saklanması da sertleşmeye neden olabiliyor. Uzmanlar, yeni kesilen etin büyük parçalar halinde üst üste konulmaması gerektiğini belirtti. Etin önce serin bir ortamda hava alması, ardından küçük porsiyonlar halinde buzdolabına kaldırılması tavsiye ediliyor.

Sıcak etin doğrudan poşete konulup buzdolabına kaldırılması ise hem sertleşmeye hem de bakteri oluşumuna yol açabilir.

YUMUŞAK ET İÇİN DOĞRU PİŞİRME YÖNTEMİ ÖNEMLİ

Dinlenmiş etin doğru teknikle pişirilmesi de büyük fark oluşturuyor. Çok yüksek ateşte ani pişirme yerine kontrollü ve orta ateşte pişirme öneriliyor. Ayrıca etin kendi suyunda pişmesi, yumuşak kalmasına yardımcı oluyor.

Marine işlemi için yoğurt, zeytinyağı, süt veya soğan suyu gibi doğal ürünler kullanmak da eti daha lokum kıvamına getirebilir.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Beslenme uzmanları, kurban etinin tüketiminde acele edilmemesi gerektiğini vurguladı. Hem sindirim sorunlarının önüne geçmek hem de daha lezzetli sonuç almak için etin mutlaka dinlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Kısacası kurban etinin sert olmasının en büyük nedeni çoğu kişinin düşündüğü gibi pişirme hatası değil; etin henüz dinlenmeden tüketilmesi.