Kurban satış ve kesim alanları kuruluyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ergene Belediyesi tarafından Kurban Pazarı ve kesim alanı kurulmaya başlandı. Sağlık Mahallesi eski futbol sahasında kurulmaya başlanılan kurban pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları ile kesimi yapılacak.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sağlık Mahallesi 5. Sokak sonunda kurulan kurban satışı ve kesim alanında hummalı bir çalışma sürerken, önümüzdeki hafta tam anlamıyla kurban çadırları kurulmuş olacak.

2 bin 500 küçükbaş ve 500 büyükbaş kapasiteli pazar yerinde önümüzdeki hafta çalışmalar tam anlamıyla tamamlanacak olup kurbanlık satışları da çalışmaların tamamlanmasıyla başlayacak. Kurulan kurban pazarının yanı sıra aynı alan üzerinde kurban kesin alanı da bulunacak. Kurban kesim yerinde Ergene Belediyesi tarafından 16 küçükbaş, 4 büyükbaş kesim locası ve elektrikli 4 caraskal ile vatandaşlar daha hijyenik ve konforlu ortamda dini vecibelerine uygun olarak kurban kesim ibadetlerini yerine getirecek.

Kurban pazarına giren tüm hayvanlar pazar süresince ve kurban kesim günü de dahil olmak üzere veteriner hekim tarafından sağlık muayeneleri yapılacak olup ayrıca kurban kesiminden sonra yine veteriner hekim tarafından et ve karkas muayeneleri de yapılacaktır.

Başkan Yüksel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim alanımızı hazır hale getirerek, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlemeler yapıp güzel bir kurban kesim ve satış pazarı kuruyoruz. Halkımızın memnuniyeti için Ergenemizin her köşesinde çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Başkan Yüksel Ergene’de Kurban Bayramı’nda kaçak kesimlerinde önüne geçeceklerini belirterek, Ergene Belediyesi zabıta ekiplerinin Kurban Bayramı’nda halka açık alanda yapılan kaçak kesimleri önleyerek çevre ve halk sağlığını koruyacağını ifade etti.

Sağlık Mahallesi 5. Sokak sonunda kurulan kurban pazarında yer tahsisi isteyen kurban satıcılarının Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile iletişime geçmelerinin gerektiği kaydedildi.

