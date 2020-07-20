YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Kurban satış ve kesim alanları kuruluyor

Kurban satış ve kesim alanları kuruluyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.07.2020 13:51 | Son Güncelleme

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ergene Belediyesi tarafından Kurban Pazarı ve kesim alanı kurulmaya başlandı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ergene Belediyesi tarafından Kurban Pazarı ve kesim alanı kurulmaya başlandı. Sağlık Mahallesi eski futbol sahasında kurulmaya başlanılan kurban pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları ile kesimi yapılacak.
Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sağlık Mahallesi 5. Sokak sonunda kurulan kurban satışı ve kesim alanında hummalı bir çalışma sürerken, önümüzdeki hafta tam anlamıyla kurban çadırları kurulmuş olacak.
2 bin 500 küçükbaş ve 500 büyükbaş kapasiteli pazar yerinde önümüzdeki hafta çalışmalar tam anlamıyla tamamlanacak olup kurbanlık satışları da çalışmaların tamamlanmasıyla başlayacak. Kurulan kurban pazarının yanı sıra aynı alan üzerinde kurban kesin alanı da bulunacak. Kurban kesim yerinde Ergene Belediyesi tarafından 16 küçükbaş, 4 büyükbaş kesim locası ve elektrikli 4 caraskal ile vatandaşlar daha hijyenik ve konforlu ortamda dini vecibelerine uygun olarak kurban kesim ibadetlerini yerine getirecek.
Kurban pazarına giren tüm hayvanlar pazar süresince ve kurban kesim günü de dahil olmak üzere veteriner hekim tarafından sağlık muayeneleri yapılacak olup ayrıca kurban kesiminden sonra yine veteriner hekim tarafından et ve karkas muayeneleri de yapılacaktır.
Başkan Yüksel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim alanımızı hazır hale getirerek, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlemeler yapıp güzel bir kurban kesim ve satış pazarı kuruyoruz. Halkımızın memnuniyeti için Ergenemizin her köşesinde çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.
Başkan Yüksel Ergene’de Kurban Bayramı’nda kaçak kesimlerinde önüne geçeceklerini belirterek, Ergene Belediyesi zabıta ekiplerinin Kurban Bayramı’nda halka açık alanda yapılan kaçak kesimleri önleyerek çevre ve halk sağlığını koruyacağını ifade etti.
Sağlık Mahallesi 5. Sokak sonunda kurulan kurban pazarında yer tahsisi isteyen kurban satıcılarının Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile iletişime geçmelerinin gerektiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi Kilolu fotoğrafları olay olmuştu! Sevgilisiyle el ele görüntülendi
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Tekirdağ Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:48
Öğle
13:21
İkindi
17:18
Akşam
20:45
Yatsı
22:27

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Büyük Eczanesi
Cerkezkoy
Merkez Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Mutlu Eczanesi
Kapakli
Pınar Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Şifa Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Trafik polisinden maske teyakkuzu

Trafik polisinden maske teyakkuzu

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.