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Kurban satış yerleri ilaçlanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.07.2020 11:24 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kurulan kurban çadırlarında periyodik olarak ilaçlama uygulaması yapıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde ilçelerde kurulan kurban pazarlarında ilaçlama uygulaması yapıyor.

Kurban satış yerleri ilaçlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kurulan kurban çadırlarında periyodik olarak ilaçlama uygulaması yapıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde ilçelerde kurulan kurban pazarlarında ilaçlama uygulaması yapıyor. Uygulamalar ile vektör özelliği taşıyan canlıların üremesi engellenirken, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını almaları ve kurban satıcılarının hizmetlerini sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 36 kişiden oluşan 9 ekip, Derince, Körfez, İzmit, Gölcük, Çayırova, Dilovası, Darıca, Gebze ve Karamürsel’de bulunan 9 kurban pazarında günlük periyotlarla 485 çadırda düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
İlaçlamalarda çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler kullanılıyor. İnsan ve hayvan sağlığının korunması amaçlanan ilaçlama uygulaması Kurban Bayramı süresince devam edecek. İlaç uygulamasının hayvan giriş ve çıkışlarında çevreden gelebilecek karasinek, sivrisinek larvaları, kene gibi zararlı hayvan risklerinin önüne geçilmiş oluyor.

Kurban satış yerleri ilaçlanıyor

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