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Kurbanlık satıcılarının 2,5 milyon lirasını dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

30.06.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurbanlık satıcılarının 2,5 milyon lirasını dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Kurbanlık satıcılarının 2,5 milyon lirasını dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Konya'da kurbanlık satıcılarını dolandırdıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte Kurban Bayramı öncesi büyük ve küçükbaş hayvan satıcılarından bazılarının dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, yürüttüğü çalışma neticesinde 11 hayvan satıcısının toplam 2 milyon 500 bin lirasının dolandırıldığını tespit etti.

Ekipler, 3 aylık takip sonucu Doğan P, kardeşi Serkan P. ve aracı Murat T'yi düzenledikleri eş zamanlı operasyonla adreslerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin çiftliklerinde yapılan aramada kurbanlık satıcıları dolandırılarak alındığı değerlendirilen 48 koyun ile 72 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda imzalı boş senet ve çeşitli dokümanlar bulundu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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dolandırıcılık Gözaltı Konya

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