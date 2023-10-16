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Küre Dağları'na sonbaharın renkleri hakim oldu

16.10.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Florası, kanyonları, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Küre Dağları, sonbaharın renklerine büründü.

Küre'ye bağlı Ersizlerdere köyünde sonbaharın gelişiyle yeşilden sarı ve kızıl tonlarına dönen doğanın renkleri, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Köye gelen doğasever ve fotoğrafçılar, yürüyüş parkurunda sonbaharın renkleri arasında zaman geçiriyor ve fotoğraf çekiyor.

Ersizlerdere Kalkınma, Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, AA muhabirine, her yıl düzenli olarak Türkiye'nin en güzel sonbahar manzaraları arasında yürüyüş organizasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sonbaharda çeşitli etkinlikler için bölgeye gelen doğaseverlerin mutlu şekilde köyden ayrıldığını dile getiren Çağır, "Gelen ziyaretçilerimiz gayet memnun, burada olmaktan mutlu. Onların her adımı sayesinde bölgemizin kalkınmasına ve tanıtımına, eko turizmin gelişmesine katkı sağlanıyor. Her geldiklerinde buradan güzel anılarla ayrılıyorlar." dedi.

Çağır, yeni dönemde turizmin çeşitlendirmesi noktasında çalışmalar yapılacağını vurgulayarak, "Bölgemizde yeni dönemde tabiat parkı içerisinde yapılacak yürüyüş alanları, rekreasyon alanları, cam teras, gözlem kuleleri bir avantaj olacak. Burası bir cazibe merkezine dönüşecek. Dolayısıyla her adım büyük bir önem taşıyor, buraların gelişmesine katkı sağlıyor." diye konuştu.

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