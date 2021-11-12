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Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış

12.11.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış

Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Küre Dağları, ziyaretçilerine sonbahar ve kışı aynı anda yaşatıyor.

Doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına seyrine doyumsuz manzaralar sunan Küre Dağları, orman içi çayırları, yamaçlarda bulunan ormanları, kırsal dokuyla bütünleşen yerleşim alanları, biyolojik çeşitliliğiyle biliniyor.

Dağların alt kısımlarında sarıdan kırmızıya renk ahengi dikkati çekerken ziyaretçiler, sonbaharın son aylarında yüksek kesimlerde kar sürpriziyle karşılaşıyor. En yüksek zirvesinin rakımı 2 bin metreyi bulan Küre Dağları'nda, sonbaharda yağan kar, bölgenin bir kısmında sonbahar bir kısmında da kış manzarasını aynı anda sunuyor.

Yamaçların alt kısımlarındaki ağaçlar sarıdan kırmızıya kadar çeşit çeşit renge bürünürken üst kesimlerde beyaz kar örtüsü görülüyor.

Endemik bitkileri, yaban hayatı ve otantik değerleriyle Küre Dağları Milli Parkı; doğa yürüyüşü, foto safari, av ve yaban hayatı gibi aktivitelere de imkan sağlıyor.

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