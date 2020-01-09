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  4. Küresel Gazeteciler Konseyi, Başsavcı Şahin’i ziyaret etti

Küresel Gazeteciler Konseyi, Başsavcı Şahin’i ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindekiler Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’i ziyaret etti.Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindekiler Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’i ziyaret etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi, Başsavcı Şahin’i ziyaret etti

Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindekiler Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’i ziyaret etti.
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindekiler Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’i ziyaret etti. KGK İl Başkanı Muammer Başer, Başsavcısı Şahin’e konsey hakkında bilgiler verirken Ürgüp Dinler Otel’de düzenlenecek olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programına davet etti.
Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’de ziyaretlerinden dolayı Muammer Başer ve beraberindekilere teşekkür etti.

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Sabah
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Öğle
12:53
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:06

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Melda Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
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