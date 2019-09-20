Küresel iklim eylemlerine milyonlar katıldı

16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’in bir Cuma günü okula gitmeyerek ‘iklim değişikliğine’ dikkat çekmek için başlattığı eylemin, diğer öğrencilerden de destek görüp küresel eyleme dönüşmesiyle birlikte dünyanın birçok farklı ülkesinde öğrencilerin öncülüğünde eylemler düzenlendi. Dünya çapında birçok çocuk, hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için ‘Küresel İklim Grevi’ eylemlerine katıldı.
İngiltere’de de öğrencilerin de dahil olduğu yüz binlerce kişi küresel ısınma mücadele eyleminde yer aldı. İngiltere’nin Londra, Manchester ve İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen iklim eylemlerinde, küresel ısınmayla mücadele için gerekli adımların acilen atılması ve fosil yakıt olarak bilinen petrol, kömür gibi yakıtların kullanılmasının sona erdirilmesi istendi.
BBC’nin aktardığına göre ABD’nin New York kentindeki 1 milyondan fazla öğrencinin bu küresel eylemle katılması için okula gitmemesine müsaade edildi. Avrupa’nın birçok kentinin ve Afrika’daki bazı ülkelerin yanı sıra, Avustralya’da da 300 binden fazla çocuk ve ebeveyn eylemcilere destek vermek üzere protesto gösterilerine katıldı.
Thailand ve Yeni Zelanda’da çok sayıda protesto düzenlendi.
KADIKÖY'DE İKLİM GREVİ
Dünya genelinde gerçekleşen küresel iklim grevine destek veren sivil toplum kuruluşları, Kadıköy'de bir araya geldi.
İklim krizine karşı somut adımların atılması talebiyle "Sıfır Gelecek" kampanyası adı altında Kadıköy İskelesi önünde toplanan grup, "Bilimin arkasında birleş", "İklim için birleş" yazılı pankart ile "İklim adaleti", "Güneşe merhaba", "İklim için okul grevi", "Evimiz yanıyor" yazılı dövizler taşıdı, "İklimi değil sistemi değiştir" sloganı attı.
Burada grup adına basın açıklaması yapan Atlas Tarafoğlu, "Türkiye'deki ilk iklim grevinde yetişkinler de vardı ama izleyiciydiler. Şimdi artık bu grevin bir parçası oldular. Kavga etmeden artık biz çocuklara kulak vererek bizleri dinlemelisiniz. Kurtaracak bir gezegenimiz var. Bunun için çalışın. Keyif aldığımız için okulu kırmıyoruz. Bunu okula gitmemek için yapsaydık pazartesi sendromu yaşamamak için pazartesi günü yapardık." dedi.
Tarafoğlu, dünyanın iklim düzeninin giderek bozulduğunu belirterek, "Gezegenimiz yanıyor. Birçok şehir sular altında kalıyor. Buzullar yok oluyor. Ormanlar alev alev yanıyor. İnsanlar evlerini terk ediyor. Türlerin nesli tükeniyor. Yakında bizim de neslimiz tükenecek. Artık bunu anlayın. Ben de herkes gibi zehirli yağmurlardan korkuyorum. Ama yağmurların neden zehirli olduğunu bilmek istiyorum. Yağmurların zehirli olmaması için ne yapmam gerektiğini bilmek istiyorum. İklim krizini durdurmak için yardım etmelisiniz. Bilimin arkasında birleşelim." ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasının ardından grup, Yoğurtçu Parkı'na kadar yürüdü.
185 ÜLKE, 2350 ŞEHİR
‘FirdaysForFuture’ etiketiyle başlatılan ‘İklim İçin Okul Grevi’ hareketinin sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün başlayan ve bu ayın 27’sine kadar sürecek küresel eylemlerde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 185 ülke, 2350 şehir yer alıyor.
(AA / DHA)
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