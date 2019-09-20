Küresel iklim eylemlerine milyonlar katıldı

16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’in bir Cuma günü okula gitmeyerek ‘iklim değişikliğine’ dikkat çekmek için başlattığı eylemin, diğer öğrencilerden de destek görüp küresel eyleme dönüşmesiyle birlikte dünyanın birçok farklı ülkesinde öğrencilerin öncülüğünde eylemler düzenlendi. Dünya çapında birçok çocuk, hükümetleri iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye zorlamak için ‘Küresel İklim Grevi’ eylemlerine katıldı.

İngiltere’de de öğrencilerin de dahil olduğu yüz binlerce kişi küresel ısınma mücadele eyleminde yer aldı. İngiltere’nin Londra, Manchester ve İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen iklim eylemlerinde, küresel ısınmayla mücadele için gerekli adımların acilen atılması ve fosil yakıt olarak bilinen petrol, kömür gibi yakıtların kullanılmasının sona erdirilmesi istendi.

BBC’nin aktardığına göre ABD’nin New York kentindeki 1 milyondan fazla öğrencinin bu küresel eylemle katılması için okula gitmemesine müsaade edildi. Avrupa’nın birçok kentinin ve Afrika’daki bazı ülkelerin yanı sıra, Avustralya’da da 300 binden fazla çocuk ve ebeveyn eylemcilere destek vermek üzere protesto gösterilerine katıldı.