İSTANBUL (AA) - Sigortam.net'in katkılarıyla hazırlanan rapora göre, küresel InsurTech pazar büyüklüğü 2028 yılına kadar 60 milyar doları aşacak.

Sigortam.net'den yapılan açıklamaya göre, InsurTech markası Sigortam.net, startup ekosistem oyuncularını bir araya getiren lider platform StartupMarket’in InsurTech’ler hakkında hazırladığı raporun destekçisi oldu.

Sigorta sektörünün vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve çok çeşitli avantajlarıyla kullanıcılarının yüzünü güldüren InsurTech, teknolojik yenilikleriyle çalışmaları destekliyor.

Ayrıca mentorluk, fon, tecrübe gibi konularda oldukça fayda sağlayan bu yeni nesil teknoloji hem Türkiye’de hem de dünya genelinde büyük rağbet görüyor ve çok sayıda girişimci tarafından tercih ediliyor.

2021 yılında dünyada en çok yatırım alan InsurTech startupları Wefox, Bought By Many ve Guideline oldu.

Rapora göre, yapay zeka, insandan doğacak hataların birçoğunu bertaraf edebilmesinden ötürü, sigorta sağlayıcılarının daha hızlı doğru raporlama yapmasını sağlayabilir.

ABD, rekabetçi pazarı ve girişimci ruhu nedeniyle birçoğunun sigorta teknolojisinde başarılı bulduğu 1.370 InsurTech şirketi ile küresel InsurTech pazar payının yüzde 44'ünü elinde tutuyor. Birleşik Krallık, kurulmuş 313 InsurTech ile InsurTech inovasyonu için ikinci sıcak nokta konumunda bulunuyor. Almanya'da 130, Türkiye'de ise 93 InsurTech bulunuyor.

- InsurTech sektöründe ilk yarıda 4,49 milyar dolar yatırım yapıldı

Rapora göre, 2019’da 37 milyar dolar olan sigortacılıktaki yapay zeka harcamalarının 2023’te 97,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

2022 yılıyla birlikte tüketicilere esneklik, rahatlık ve kontrol imkanı; sigortacılara ise maliyet optimizasyonu sunan ödeme çözümleri üretmek adına çalışmaların yükselişe geçmesi bekleniyor. Sigorta sektörünün teknolojik gelişmelere daha hızlı uyum sağlamaya başlamasıyla birlikte, müşterilere pek çok dijital çözüm sunulmaya başlandı.

İlk 6 ayda InsurTech sektöründe toplam 203 anlaşmada 4,49 milyar dolar yatırım yapıldı. InsurTech sektöründe yapılan yatırım tutarları aylık bazlı incelediğinde ocakta 512 milyon dolar, şubatta 437 milyon dolar, martta 972 milyon dolar, nisanda 614 milyon dolar, mayısta 1,4 milyar dolar, haziranda da 546 milyon dolar yatırım gerçekleşti.

Yatırım adetlerine göz atıldığında ocak ayında fintech alanında yapılan 362 yatırımın 36’sı, şubattaki 369 yatırımın 32’si, mart ayındaki 347 yatırımın 44’ü, nisandaki 337 yatırımın 25’i, mayıstaki 340 yatırımın 39’u, haziran ayında yapılan 312 yatırımın 27’si InsurTech alanında oldu.

Global InsurTech Market 2021 raporuna göre ise küresel InsurTech pazar büyüklüğünün 2028 yılına kadar 60 milyar doları aşması bekleniyor.

Ayrıca 2021’den 2028’e kadar yüzde 48,8’lik bir yıllık bileşik büyüme oranı kaydetmesi öngörülüyor.

Danışmanlık şirketi Juniper Research tarafından yapılan araştırmaya göre, InsurTech’lerin prim üretimi 2025 yılına kadar 566 milyar doların üzerine çıkacak. Bu da 2020’deki 250 milyar dolarlık üretimin yüzde 123’lük bir artış ile sektörün küresel olarak sigorta primlerinin yüzde 8'ini karşılayacak.

- "Türkiye'de sigorta sektörünü ileriye taşıyacak makro trend InsurTech"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net'in Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, Türkiye'de sigorta sektörünü ileriye taşıyacak makro trendin InsurTech olduğunu belirtti.

Türkiye'de InsurTech'in, büyüme hikayesinin henüz başlarında ancak büyümenin katlanarak artacağını öngördüklerini vurgulayan Uludüz, "Sigorta sektöründe hizmetlerin daha hızlı, daha kolay ve daha ucuz olması için InsurTech kritik öneme sahip. Türkiye’de sigorta teknolojileri fintech altındaki 4. büyük dikey. Bu alanda rekabetin daha da artması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü müşteri için sağlanabilecek çok fazla fayda var. Bu alanda daha fazla yatırım gelmesi konusunda hem istekliyiz hem de ümitliyiz. Dijitalleşmeyle birlikte sigortacılık ekosisteminin de büyüyeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

StartupMarket Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticis (CEO) Serkan Bağçe de startup ekosistem oyuncularını bir araya getiren lider bir platform olarak, girişim ekosistemine destek olmak amacıyla her geçen gün daha da büyüyen InsurTech’ler hakkında bir rapor hazırladıklarını açıkladı.

Bağçe, "Pazar büyüklüğü 2028 yılına kadar 60 milyar doları aşacak olan InsurTech’teki önemli startupları, yatırımcıları, dernekleri bir noktada toplamak, InsurTech’i her yönüyle ele alabilmek ve paydaşlarla buluşturmak hedefiyle hazırladığımız raporumuzda, InsurTech ekosistemine dair değerli bilgiler yer alıyor. Tüm sektör paydaşları için verimli bir kaynak olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

