Kürküyle olay olan Gülşah Saraçoğlu'na Ebru Şancı'dan sert tepki

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun kürküne hayvanseverler tepki gösterdi.

"Kürklerim gerçek diyen" modacının tilki kürkünün fiyatı 50 bin TL olduğu öğrenildi.

Saraçoğlu'na bir tepki de Ebru Şancı'dan geldi. Ebru Şancı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Midesini küçültürken vicdanını da almışlar yazık!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarından da büyük tepki gören Gülşah Saraçoğlu, fotoğrafını kaldırdı. Bazı kullanıcılar Saraçoğlu'nu bu hareketiyle Masterchef Murat Özdemir'e benzettiler.

