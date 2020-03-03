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Kurs eğitmeni kursiyerleri ile birlikte İdlib gazisi Ertemiz’i ziyaret etti

BİLECİK HABERLERİ  | 03.03.2020 12:48 | Son Güncelleme

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Kişisel Gelişim Kursu Eğitmeni ve Eğitimci-Yazar Gülay Tuncay, kursiyerleriyle birlikte İdlib gazisi Ayhan Ertemiz’i ziyarette bulundular.

Kurs eğitmeni kursiyerleri ile birlikte İdlib gazisi Ertemiz’i ziyaret etti

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Kişisel Gelişim Kursu Eğitmeni ve Eğitimci-Yazar Gülay Tuncay, kursiyerleriyle birlikte İdlib gazisi Ayhan Ertemiz’i ziyarette bulundular. Gazi Ertemiz’in şahsına ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Gülay Tuncay ve kursiyerleri Allah’tan şifa dilediler.
Kurs Eğitmeni Gülay Tuncay, "Kahramanlık ninnileriyle büyütülen, haydi git evlâdım git ya gazi ol ya şehit, mısralarıyla yetiştirilen bu kahraman evlâtlarımıza minnet borcumuzu ödemeye geldik. Ayhan kardeşimizin iyileşip yeniden göreve dönmek istemesi de bizi epey duygulandırdı, kendisiyle onur duyuyoruz." dedi.

Kurs eğitmeni kursiyerleri ile birlikte İdlib gazisi Ertemiz’i ziyaret etti

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