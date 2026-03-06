SPOR

Kürsüden Dünya Şampiyonası’na uzanan yol! Necmi Eren’in hedefi 2028 olimpiyatları

Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği derecelerle dikkat çeken milli binici Necmi Eren, 2026’da Almanya’nın Aachen kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası için kalifikasyon sürecini tamamladı.

Burak Kavuncu

Türk biniciliğinin yükselen isimlerinden Necmi Eren, son yıllarda uluslararası organizasyonlarda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor. 2025 sezonunda Avrupa’nın önemli yarışmalarında kürsü gören genç sporcu, 2026 yılında Almanya’nın Aachen kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

ULUSLARARASI DENEYİMİYLE ÖN PLANA ÇIKTI!

Eren, disiplinli performansı ve istikrarlı grafiğiyle yalnızca sonuçlarıyla değil, Türk biniciliğinin geleceğine dair umut veren hedefleriyle de dikkat çekiyor.

Henüz 13 yaşında profesyonel olarak biniciliğe adım atan ve spor yönetimi eğitimi alan Eren, Balkan şampiyonluklarından Avrupa şampiyonası katılımlarına uzanan kariyerinde önemli kilometre taşlarını geride bıraktı. 2021’de Atina’da düzenlenen organizasyonda takım şampiyonluğu yaşayan milli sporcu, farklı kategorilerde elde ettiği derecelerle uluslararası deneyimini pekiştirdi.

2025 sezonunda CSIO ve CSI organizasyonlarında 1.50 ve 1.55 metre seviyelerinde aldığı derecelerle ve Krakow daki performansı ile 2025-2026 sezonu Orta Avrupa ligi’ni 3. Sırada tamamlayarak form grafiğini yukarı taşıyan Eren, 2026 Agustos ayında Almanya Aachen sehrinde Dünya Şampiyonası finalini Nisan 2026 da ise Amerika Teksas eyaleti Fort Worth da Dunya kupası finalini kosmaya hak kazanarak  olimpiyat yolunda kritik bir adım olduğuna dikkat çekiyor.

Genç sporcu, uzun vadeli hedefinin 2028 Olimpiyatları’nda ay-yıldızlı bayrağı temsil etmek olduğunu belirtiyor.

Uluslararası yarışmalarda artan görünürlüğüyle Türk biniciliğinin küresel arenadaki temsil gücünü artıran Necmi Eren, istikrarlı performansıyla 2026 sezonunun dikkatle izlenecek isimleri arasında gösteriliyor.

